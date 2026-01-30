Nhiều người bị xử lý về tội trốn thuế và mua bán trái phép hoá đơn 30/01/2026 17:41

(PLO)- Trong đó có một kế toán của hai công ty đã bán khống hàng chục hoá đơn để thu lợi bất chính 200 triệu đồng.

Ngày 30-1, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt tám bị cáo bằng hình phạt với tổng số tiền phải nộp gần 1,4 tỉ đồng về các tội trốn thuế và tội mua bán trái phép hoá đơn.

Qua điều tra, công an xác định, từ năm 2021 đến 2022, Phạm Thị Thùy Dương (41 tuổi, phường Đồng Sơn) làm kế toán cho hai công ty là LE HIEU và Thanh Anh Khoa.

Quá trình làm việc, Dương đã bán bán 42 hóa đơn GTGT khống cho các công ty trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính số tiền 207 triệu đồng.

Các bị cáo khai nhận hành vi mua bán hoá đơn trái phép của mình. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trong đó, Vũ Thị Thanh Thuỷ giúp sức cho Phạm Thị Thuỳ Dương thu lợi bất chính số tiền 31 triệu đồng từ việc bán trái phép hoá đơn.

Mở rộng điều tra, công an xác định Trần Thái Thủy (66 tuổi, phường Vỹ Dạ, TP Huế) là Giám đốc Công ty TNHH Phú Thịnh đã mua năm hóa đơn khống của Công ty LE HIEU và Công ty Thanh Anh Khoa với giá trị hàng hóa trước thuế hơn 4,7 tỉ đồng.

Số hoá đơn này dùng để kê khai hạch toán khấu trừ thuế đầu vào cho Công ty Phú Thịnh nhằm mục đích trốn nộp thuế với số tiền 1,4 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Oanh (45 tuổi, phường Bắc Gianh) là nhân viên Công ty TNHH Vận tải và thương mại Tuấn Oanh cũng bị công an xác định đã mua bảy hoá đơn khống với giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2,4 tỉ đồng.

Số hoá đơn này để kê khai hạch toán khấu trừ thuế đầu vào cho Công ty Tuấn Oanh nhằm mục đích trốn nộp thuế với số tiền 659 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Cao Thị Hương, kế toán của Công ty Hồng Thắng cũng đã mua tổng cộng 28 hoá đơn GTGT để kê khai khấu trừ đầu vào cho Công ty TNHH Hồng Thắng với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế VAT là 485 triệu đồng.

Và Trần Hồng Quân đã trực tiếp mua giúp 23 hoá đơn khống cho Công ty Hồng Thắng.

Đinh Viết Xuân, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn công trình xây dựng An Phát mua năm hóa đơn GTGT với giá trị hàng hóa trước thuế hơn 1,1 tỉ đồng để kê khai hạch toán khấu trừ thuế đầu vào nhằm mục đích trốn nộp thuế với số tiền 135 triệu đồng.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị luận tội tại phiên toà. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Hoàng Thị Thanh Nhi mua năm hóa đơn để kê khai hạch toán khấu trừ thuế đầu vào cho Công ty An Phát giúp sức cho Đinh Viết Xuân trốn thuế 135 triệu đồng.

Từ các hồ sơ chứng có được cũng như lời khai nhận tội của các bị cáo, HĐXX sau đó đã tuyên phạt bị cáo Trần Thái Thủy số tiền 550 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Thị Oanh 300 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Thị Thùy Dương bị tuyên phạt số tiền 200 triệu đồng, Đinh Viết Xuân bị phạt 100 triệu đồng và Cao Thị Hương 80 triệu đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Thanh Nhi, Trần Hồng Quân và Vũ Thị Thanh Thủy bị phạt tiền 50 triệu đồng mỗi người.