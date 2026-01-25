Khởi tố 4 bị can trong vụ 3 người tử vong trên đường ở Đồng Hới 25/01/2026 21:29

(PLO)- Chưa đầy 24 giờ, Cơ quan công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng điều tra, khởi tố 4 bị can để làm rõ vụ việc 3 người tử vong trên đường ở Đồng Hới.

Tối 25-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới.

Theo đó, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng và tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; đồng thời, quyết định khởi tố đối với 4 bị can.

Nhiều người có mặt tại hiện trường nhưng rời đi ngay sau đó.

Các quyết định khởi tố nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Trị phê chuẩn.

Như PLO đã thông tin, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25-1, sau khi nghe tiếng động lớn, người dân phát hiện nhiều nam giới nằm trên đường Võ Nguyên Giáp nên báo cáo chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, công an xác định có ba người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Xung quanh hiện trường có xe máy bị hư hại cùng nhiều mảnh vỡ chai thủy tinh, mã tấu cùng nhiều hung khí.

Ba người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới.

Bước đầu, công an xác định nhóm thanh thiếu niên này ở xã Bắc Trạch, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị tụ tập tại phường Đồng Hới rồi dẫn đến sự việc trên. Ba người tử vong gồm NMT, NGB (cùng 16 tuổi, đều ngụ xã Bắc Trạch) HTA (18 tuổi, ngụ phường Đồng Thuận).