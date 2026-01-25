Khởi tố vụ án vụ 3 người tử vong trên đường trong đêm ở Đồng Hới 25/01/2026 19:00

(PLO)-Cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong trong đêm ở Đồng Hới, Quảng Trị.

Tối 25-1, trao đổi với PLO, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan đến vụ ba người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới.

Nhiều thanh thiếu niên có mặt tại hiện trường rồi rời đi ngay sau đó.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, hiện cơ quan điều tra đang xem xét để khởi tố bị can đối với những người liên quan vụ án.

Như PLO đã thông tin, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25-1, sau khi nghe tiếng động lớn, người dân phát hiện nhiều nam giới nằm trên đường Võ Nguyên Giáp nên báo cáo chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, công an xác định có ba người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Xung quanh hiện trường có xe máy bị hư hại cùng nhiều mảnh vỡ chai thủy tinh, mã tấu cùng nhiều hung khí.

Ba người tử vong được xác định là các thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi.

Bước đầu, công an xác định nhóm thanh thiếu niên này ở xã Bắc Trạch, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị tụ tập tại phường Đồng Hới rồi dẫn đến sự việc trên. Ba người tử vong gồm NMT, NGB (cùng 16 tuổi, đều ngụ xã Bắc Trạch) HTA (18 tuổi, ngụ phường Đồng Thuận).