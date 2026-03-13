CSGT Quảng Trị tuyên truyền an toàn đường thủy tại Phong Nha – Kẻ bàng 13/03/2026 17:23

(PLO)- Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị đề nghị chấm dứt tình trạng người dân sau khi sử dụng rượu bia đi đò nhỏ trên sông để né chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Ngày 13-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ bàng tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho nhân dân.

Hoạt động này tập trung vào những người lái đò, lái thuyền đi lại hàng ngày trên sông Son, phục vụ du lịch tham quan Phong nha – Kẻ bàng.

Đông đảo nhân dân tham gia hội nghị phổ biến pháp luật. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phổ biến, tuyên truyền đến nhân dân các quy định pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy và công tác đảm bảo an toàn cho bản thân, du khách.

Cán bộ tuyên truyền Phòng Cảnh sát giao thông nhắc nhở, đề nghị chấm dứt tình trạng người dân sau khi sử dụng rượu bia xuống đò nhỏ để đi lại, tránh đường bộ nhằm né chốt thổi nồng độ cồn, nhất là dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Nhân dân trao đổi, tìm hiểu các quy định hiện nay. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông cả đường bộ lẫn đường thủy.

Công tác tuần tra, kiểm soát luôn được lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện xuyên suốt, đồng bộ. Do đó, mọi vi phạm ở đường thủy hay đường bộ đều bị xử lý theo quy định.

Người dân sử dụng thuyền làm du lịch trên sông Son qua xã Phong Nha. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo Trung tá Trương Quốc Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, đối với các bến đò ngang dân sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an cấp xã tiến hành kiểm tra, rà soát điều kiện hoạt động của các bến đò, phương tiện chở khách.

Cùng với đó, đơn vị yêu cầu người điều khiển phương tiện phải đảm bảo các điều kiện như có chứng chỉ chuyên môn, đăng ký phương tiện, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, chở đúng số người quy định.