Nhiều lái thuyền vẫn chủ quan sau vụ chìm thuyền chết 4 người ở Quảng Trị 26/02/2026 05:45

(PLO)-Dù được chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền nhưng vẫn còn nhiều lái thuyền chủ quan không mang áo phao khi lái thuyền.

Trước sự việc xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông đường thủy tại tỉnh Quảng Trị (làm 4 người chết) và Lào Cai (làm 6 người chết), Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã có mệnh lệnh yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Chìm thuyền trên sông Gianh (tỉnh Quảng Trị) làm chết 4 người. Ảnh: MT.

Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu lực lượng CSGT phối hợp chặt với công an cấp xã, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan rà soát toàn bộ các điểm du lịch, tham quan, lễ hội, khu vui chơi giải trí có hoạt động đường thủy.

Đồng thời, bố trí cán bộ trực tiếp tới địa bàn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại đầu bến, cuối bến và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Tuyệt đối không để phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn tham gia hoạt động.

Lái thuyền và người dân ngồi bên trong không mang áo phao theo quy định.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ngày 25-2, Phóng viên PLO ghi nhận trên dòng sông Son, đoạn qua xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) vẫn còn tình trạng nhiều lái thuyền cùng người dân tham gia các phương tiện đường thuỷ nhưng chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về luật đường Thuỷ.

Nhiều lái thuyền không mang áo phao. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Lái thuyền không mang áo phao hoặc chỉ mang cho có hình thức. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Chỉ trong vòng khoảng 30 phút, PV ghi nhận có nhiều trường hợp lái thuyền và một số người dân ngồi bên trong thuyền cũng không mang áo phao dù áo phao được bố trí ngay bên cạnh.

Nhiều người ngồi trong thuyền không mang áo phao dù áo phao nằm ngay bên cạnh ghế.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Có một số người dân còn mang áo phao nhưng với tính chất đối phó như mang ngược áo phao hoặc mang áo phao nhưng không đúng quy định.

Bên cạnh đó, các thuyền chở khách du lịch hầu hết đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định như mang áo phao đầy đủ cho cả hành khách và lái thuyền.

Tăng cường tuyên truyền

Nói về vấn đề này, ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha cho biết, trên địa bàn xã có dòng sông Son với hàng trăm phương tiện thuyền, đò qua lại thường xuyên. Đặc biệt là các phương tiện thuyền bà con nhân dân dùng để đi lại sinh hoạt thường ngày và kết hợp làm du lịch.

Sông Son có hàng trăm phương tiện thuyền, đò để phục vụ du lịch và đi lại. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thời gian vừa qua, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn cho bà con nhân dân về các quy định để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham gia giao thông đường thuỷ.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số lái thuyền, người dân khi sử dụng thuyền, đò để đi lại và thực hiện đánh bắt thuỷ sản trên sông chưa chấp hành tốt các quy định.

Thời gian tới, xã Phong Nha sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị như công an, các đơn vị du lịch trên địa bàn để tuyên truyền nâng cao hơn nữa cho bà con nhân dân nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách khi tham quan trên dòng sông Son.

Thuyền đò được bà con dùng để đi lại thường ngày và kết hợp làm du lịch. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Bà con đi thuyền qua lại, buôn bán, bắt thuỷ sản đôi khi còn chủ quan về mặc áo phao vì nghĩ mình biết bơi. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền để bà con chấp hành tốt hơn”, Chủ tịch UBND xã Phong Nha nói.

Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cũng cho biết trung tâm có quy định rất chặt chẽ đối với các thuyền chở khách du lịch khi tham quan hang động cũng như trên dòng sông Son để đảm bảo an toàn tối đa cho du khách và người dân.

Đội CSGT đường thuỷ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyên truyền cho chủ phương tiện và người lái phương tiện thủy chấp hành tốt các quy định. Ảnh: MT

Đặc biệt, việc chấp hành mang áo phao là điều kiện kiên quyết để thuyền được xuất bến cũng như di chuyển trên tuyến tham quan. Những thuyền du lịch nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ bị trung tâm có chế tài như cắt lượt di chuyển.