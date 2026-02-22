9 ngày nghỉ Tết, Quảng Trị có 9 người chết vì tai nạn giao thông 22/02/2026 18:27

(PLO)- 10 vụ tai nạn đã làm chết 9 người và 6 người bị thương trên toàn tỉnh Quảng Trị trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chiều 22-2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị thông tin tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết cơ bản được đảm bảo ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui Xuân, đón Tết của Nhân dân.

CSGT Công an tỉnh Quảng Trị huy động 100% quân số để tuần tra kiểm soát 24/24 giờ.

​Ngay từ trước Tết, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch cao điểm, huy động 100% quân số tham gia ứng trực, tuần tra kiểm soát 24/24 giờ.

Tổ chức thực hiện 574 ca tuần tra, kiểm soát với hơn 2.330 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia trên các tuyến trọng điểm như Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 9, Quốc lộ 12A và các tuyến tỉnh lộ, khu vực trung tâm đô thị, khu vui chơi giải trí.

​Trong đó, tình hình tai nạn giao thông, xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 6 người và thiệt hại tài sản khoảng 61,5 triệu đồng.

Vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy làm một người chết và ba người bị thương trên Quốc lộ 12A.

​Lực lượng chức năng đã đón dừng, kiểm tra gần 12 ngàn lượt phương tiện các loại, phát hiện lập biên bản 1.010 trường hợp, trừ điểm và tước giấy phép lái xe 208 trường hợp, tạm giữ 266 phương tiện các loại, dự kiến phạt tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

​Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình giao thông đường bộ cơ bản thông suốt, không xảy ra ùn tắc, lưu lượng phương tiện tăng cao nhưng được điều tiết kịp thời.

Đối với lĩnh vực đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến sông trọng điểm, bến khách ngang sông, khu vực neo đậu tàu thuyền.

Hàng chục lượt phương tiện thủy được kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh. Các trường hợp vi phạm đều được nhắc nhở, xử lý nghiêm theo quy định.

Lật thuyền trên sông Gianh làm bốn người tử vong.

Trong dịp Tết đã xảy ra một vụ lật thuyền dân sinh trên sông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Sự việc là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông đường thủy nếu chủ quan, không sử dụng áo phao và không đảm bảo điều kiện an toàn.

Sau kỳ nghỉ, lưu lượng phương tiện quay lại phục vụ sản xuất, kinh doanh dự báo tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện cao điểm tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.