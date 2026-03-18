Xử phạt 2 lái xe vượt ẩu tại nơi cấm vượt do người dân quay clip phản ánh 18/03/2026 11:34

(PLO)- 2 lái xe vượt ẩu tại nơi cấm vượt do người dân phản ánh đã được CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng mời làm việc.

Ngày 18-3, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, xử lý các trường hợp vượt ẩu tại nơi cấm vượt.

Xe tải vượt ẩu tại đoạn đường cong, dốc, che khuất tầm nhìn.

Đây là các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phản ánh qua các kênh tương tác trực tuyến Zalo, Facebook, ứng dụng VNetraffic và đơn vị đã tổ chức xác minh, xử lý hai trường hợp vi phạm trên Quốc lộ 20.

Cụ thể, ngày 6-3-2026, xe khách biển kiểm soát đăng ký ở TP.HCM 50F-032… do L.V.L (49 tuổi) thường trú tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng điều khiển đã có hành vi vượt ẩu tại nơi cấm vượt.

Xe khách vượt ẩu.

Tiếp đó, ngày 10-3, xe tải 60K-707... do P.M.H (33 tuổi, thường trú tại xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai) điều khiển đã vượt xe tại đoạn đường cong, dốc, che khuất tầm nhìn.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Madagui xác minh, mời các tài xế đến làm việc. Tại cơ quan Công an, cả hai tài xế đều thừa nhận hành vi vi phạm.

CSGT làm việc với tài xế xe tải.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với hai trường hợp về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Mức xử phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian tới lực lượng CSGT tiếp tục khuyến khích người dân cung cấp thông tin vi phạm để kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.