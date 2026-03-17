300km cao tốc không có làn dừng khẩn cấp liên tục: Tài xế phải bật chế độ cảnh giác cao nhất 17/03/2026 15:43

(PLO)- 6 tuyến cao tốc từ TP.HCM ra Nha Trang dài 463km nhưng chỉ có 150km có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Dừng xe trên cao tốc không đơn thuần là vi phạm luật giao thông mà là hành động vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bản thân và nhiều người. Trong bối cảnh một số tuyến cao tốc chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục, việc tuân thủ quy tắc dừng đỗ càng trở thành ranh giới sinh tử.

Một xe dừng đỗ trên cao tốc nhưng không đặt cảnh báo theo quy định.

10 tổ CSGT công tác trên cao tốc

Ngày 17-3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã tung 10 tổ tuần tra phối hợp cùng hệ thống camera nghiệp vụ để kiểm tra vi phạm trên các tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; Phan Thiết – Dầu Giây; Phan Thiết – Vĩnh Hảo; Cam Lâm – Vĩnh Hảo; Nha Trang – Cam Lâm và Vân Phong – Nha Trang.

Chỉ riêng ngày 16-3, hơn 40 trường hợp dừng đỗ sai quy định đã bị ghi hình và gửi thông báo phạt nguội.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt cho hành vi này rất nghiêm khắc: Từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hành vi dừng đỗ sai qui định trên cao tốc bị xử phạt, chế tài rất nặng.

Tuy nhiên, Đội CSGT số 6 khẳng định: Mục tiêu không phải là thu tiền phạt, mà là ngăn chặn những cái chết thương tâm đã và đang xảy ra trên các cung đường này.

Hơn 300km không có làn dừng khẩn cấp liên tục

Một thực tế đáng báo động là tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Vân Phong qua TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa dài 463km nhưng chỉ có 150km có làn dừng khẩn cấp liên tục (cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây-Phan Thiết). Hơn 300km còn lại đang vận hành theo mô hình dải dừng khẩn cấp không liên tục (cách quãng 4–5km mới có một điểm).

Khi xe gặp sự cố ở vận tốc 90km/h, việc phải cố gắng chạy thêm vài kilomet nữa để tìm điểm dừng an toàn là điều gần như không thể. Trong khi đó, việc buộc phải dừng ngay trên làn xe chạy mà không có kỹ năng cảnh báo đúng cách chính là căn nguyên của những thảm kịch.

Vụ tai nạn ngày 14-3 tại Km116+100 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến hai mẹ con cô giáo ở Lâm Đồng tử vong thương tâm, người chồng bị thương rất nặng là minh chứng đau xót cho sự nguy hiểm này.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm trưa 14-3 trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra; giám định phương tiện để xác định chính xác nguyên nhân. Tuy nhiên, điều nhận thấy ngay trong vụ này là xe ô tô con dừng đỗ trên làn xe chạy không có cảnh báo trong khi xe tải phía sau không kịp xử lý.

Việc thiết kế dải dừng khẩn cấp cách quãng 4-5km/điểm đang bộc lộ những lỗ hổng chết người. Thông thường, một sự cố kỹ thuật (nổ lốp, mất lái, hỏng máy đột ngột) chỉ cho phép tài xế có khoảng 10-20 giây để đưa xe rời khỏi làn lưu thông.

Việc bố trí điểm dừng quá thưa thớt khiến tài xế hoặc phải liều lĩnh dừng trên làn xe chạy, hoặc cố gắng di chuyển phương tiện trong tình trạng nguy hiểm để tìm điểm dừng.

Đặc biệt, việc dừng xe mà không bật đèn cảnh báo, không đặt biển/chóp nón cách phía sau xe ít nhất 150m không khác gì đặt một "khối bê tông tàng hình" giữa dòng phương tiện đang lao đi với tốc độ cao.

Cảnh sát giao thông ra khuyến cáo

Trong quý I-2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã xử lý 67 trường hợp dừng, đỗ sai quy định; 262 trường hợp dừng, đỗ tại nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; 20 trường hợp chạy vào làn dừng khẩn cấp; 17 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước; 235 trường hợp quá tốc độ; 169 trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu; đồng thời gửi thông báo phạt nguội hơn 1.700 trường hợp vi phạm tốc độ và nhiều hành vi khác.

Bên cạnh công tác xử phạt, lực lượng CSGT duy trì tuần tra cơ động 24/24h, phát loa tuyên truyền trực tiếp trên tuyến; tổ chức hội nghị tuyên truyền cho doanh nghiệp, lái xe; cưỡng chế các phương tiện có dấu hiệu mất an toàn ra khỏi cao tốc…

Thực tế cho thấy nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn là sự chủ quan, thiếu tuân thủ quy định an toàn tối thiểu khi lưu thông trên cao tốc.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc.

Nhiều trường hợp dừng đỗ trên cao tốc ban đêm nhưng cũng đặt cảnh báo vô cùng nguy hiểm.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông nên chuẩn bị sức khỏe tốt, tinh thần tỉnh táo trước khi điều khiển phương tiện; kiểm tra kỹ thuật phương tiện, nhiên liệu đầy đủ trước và trong hành trình; khi buồn ngủ phải xuống ngay nút giao hoặc trạm dừng nghỉ gần nhất để nghỉ ngơi; tuyệt đối không dừng, đỗ tại làn hoặc dải dừng khẩn cấp để ngủ…

Trên cao tốc, mỗi quyết định chỉ diễn ra trong tích tắc và mọi sai lầm đều không có cơ hội để sửa chữa. Khi làn dừng khẩn cấp chưa đủ thì ý thức người lái chính là ranh giới an toàn cho mỗi chuyến đi.