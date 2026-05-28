Diễn biến mới vụ 3 người tử vong sau sạt lở đá ở Thanh Hóa 28/05/2026 06:07

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ doanh nghiệp Công ty TNHH Anh Tuấn vi phạm quy định về an toàn lao động sau vụ sạt lở đá khiến 3 người bị vùi lấp tử vong.

Đêm 27-5, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải (46 tuổi, ngụ xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn) để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Anh Tuấn (địa chỉ phường Đông Quang) được Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận kinh doanh doanh nghiệp tư nhân và được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá Núi Áo thuộc thôn Quý Long, xã Cẩm Tú với diện tích 13.600 m2, diện tích khai thác 10.000 m2.

Tháng 6-2025, Lưu Văn Hải đăng ký thành lập doanh nghiệp đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Anh Tuấn, tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo.

Để tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản, Hải đã thuê anh Lò Văn Thời (40 tuổi), Hoàng Văn Ngay (38 tuổi) và Lò Văn Quý (36 tuổi), ngụ ở bản Nậm Cưởm, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai làm công nhân với nhiệm vụ khoan cắt đá tại mỏ.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác Hải không phổ biến, tập huấn nội quy an toàn lao động, không thực hiện các biện pháp cảnh báo phòng ngừa tại khu vực khai thác mỏ phía Đông đang có dấu hiệu sạt lở do khai thác không đúng phương pháp trong hồ sơ thiết kế mỏ.

Tại hồ sơ thiết kế mỏ quy định áp dụng hệ thống khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ, chuyển tải bằng nổ mìn. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí khai thác Hải chỉ đạo anh Thời, Ngay và Quý khai thác không đúng phương pháp tại sườn núi phía Đông mỏ đá Núi Áo. Từ đó dẫn đến việc mỏ núi có nguy cơ sạt lở nhưng không thực hiện biện pháp cảnh báo và xây dựng phương án chống sạt lở.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, từ cuối tháng 3-2026 Lưu Văn Hải chỉ đạo anh Thời, Ngay và Quý thực hiện việc khoan đá nhồi mìn nổ đá tại vị trí mặt núi phía Đông.

Để tiết kiệm chi phí, Hải đã chỉ đạo 3 người khoan đá nhồi mìn cách chân núi từ 5 - 7 mét. Mục đích để tạo ra khoảng trống (dạng hở hàm ếch), sau khi nổ mìn khai thác xong vị trí này, tiếp tục khoan nhồi mìn ở vị trí tương tự phía trên, cách chân núi khoảng 10 - 15 mét để nổ và tạo ra khoảng trống, chia thành 2 lớp tách biệt ở giữa sườn núi.

Khoảng 13 giờ ngày 20-5, để tiện cho việc nghiền đá, Hải đã chỉ đạo 3 anh sử dụng khoan đá để đục, chẻ đá ở sát chân núi. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang làm việc thì bị diện tích đá hở hàm ếch ở phía trên sườn núi sạt xuống khiến 3 người tử vong.

Tại cơ quan Công an, Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và không thực hiện các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ việc tai nạn đáng tiếc.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ.