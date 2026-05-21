Tìm thấy thi thể hai nạn nhân mất tích vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa 21/05/2026 10:31

(PLO)- Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể hai nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở mỏ đá ở xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 21-5, trao đổi với PLO, đại diện lãnh đạo UBND xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở mỏ đá.

Theo vị lãnh đạo này, một nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 6 giờ 30 phút, nạn nhân còn lại được phát hiện lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Ba nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đá gồm: Anh Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi), đều ngụ tại tỉnh Lào Cai.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 20-5 xảy ra vụ sạt lở đá tại khu vực mỏ đá xã Cẩm Tú khiến một người tử vong, hai người mất tích.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy hai nạn nhân mất tích. Ảnh: ĐT

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động các lực lượng liên quan khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nội vụ, UBND xã Cẩm Tú và các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Văn Cường chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích tại hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Cẩm Tú. Ảnh: PN

Giao UBND xã Cẩm Tú phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các lực lượng chức năng và Công ty TNHH Anh Tuấn tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn; đồng thời kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân.

Đồng thời doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ quy trình khai thác, các điều kiện bảo đảm an toàn lao động tại mỏ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác khoáng sản, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc tương tự trong khu vực mỏ của đơn vị.