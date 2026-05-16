Bắt nữ giám đốc và kế toán nhà xe Vân Anh ở Thanh Hóa trốn thuế 34 tỉ đồng 16/05/2026 09:37

(PLO)- VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với giám đốc và kế toán nhà xe Vân Anh về tội trốn thuế.

Sáng 16-5, nguồn tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với bị can Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh có địa chỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách. Tuyến chủ yếu từ Thanh Hóa đi Hà Nội và ngược lại.

Từ 2024 đến 2025, Trịnh Thị Vân Anh (43 tuổi, ngụ phường Hàm Rồng) là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần (44 tuổi, ngụ phường Hạc Thành) là kế toán trưởng thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần. Ảnh: VKS cung cấp

Trịnh Thị Vân Anh còn chỉ đạo Ngần chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm che giấu doanh thu, trốn nghĩa vụ nộp thuế. Tổng số tiền thuế bị thất thoát được xác định là hơn 34,6 tỉ đồng.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội trốn thuế, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần.

Từ các tài liệu, chứng cứ của cơ quan điều tra cung cấp, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt tam giam đối với giám đốc và kế toán nhà xe Vân Anh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành các quyết định tố tụng theo quy định.