Tìm bị hại của cô gái giả danh giáo viên trường chuyên để lừa đảo 05/06/2026 18:54

(PLO)- Lê Bích Hạnh không có việc làm ổn định nhưng đi giới thiệu bản thân là giáo viên trường chuyên, có người thân làm tại nhiều cơ quan nhà nước để lừa đảo.

Chiều 5-6, Công an TP Hà Nội cho biết đang tìm bị hại của Lê Bích Hạnh (33 tuổi, trú phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Lê Bích Hạnh không có việc làm ổn định nhưng giới thiệu giáo viên trường chuyên. Ảnh:Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, Lê Bích Hạnh không có việc làm ổn định nhưng giới thiệu mình là giáo viên Trường THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội. Hạnh cũng giới thiệu bản thân có người thân công tác tại nhiều cơ quan Nhà nước.

Do tin tưởng, nhiều bị hại đã đưa tiền cho Hạnh để góp đầu tư kinh doanh hoặc mua xe ô tô, mua nhà đất theo thông tin Hạnh đưa ra. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, Hạnh đã sử dụng tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội thông báo ai là bị hại của Lê Bích Hạnh thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (số điện thoại điều tra viên thụ lý 0908191983) để giải quyết vụ án theo quy định.