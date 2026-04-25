Khởi tố một phụ nữ ở Hưng Yên lừa đảo, chiếm đoạt hơn 42 tỉ đồng 25/04/2026 12:35

(PLO)- Phạm Thị Như Quỳnh đã đưa ra thông tin gian dối và sử dụng tài liệu giả mạo chủ đầu tư lừa nhiều bị hại mua đất, chiếm đoạt hơn 42 tỉ đồng

Sáng 25-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh (42 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Phạm Thị Như Quỳnh. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5-2025 đến tháng 12-2025, Quỳnh đã có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỉ đồng của người dân, nhà đầu tư.

Để chiếm đoạt được tiền, Quỳnh đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) với giá ưu đãi. Quỳnh cũng có hành vi sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư để lừa các bị hại.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Quỳnh thì trình báo để được bảo vệ quyền lợi và phục vụ công tác điều tra.