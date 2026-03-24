Công an tìm bị hại vụ lừa đảo tại Công ty vàng bạc đá quý ATV 24/03/2026 18:41

(PLO)- Vũ Ngọc Tý sử dụng pháp nhân Công ty ATV ký các hợp đồng ký gửi vàng bạc với khách hàng và cam kết trả lãi định kỳ để lừa chiếm đoạt tiền.

Chiều 24-3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang thụ lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV (gọi tắt là Công ty ATV).

Vũ Ngọc Tý (tên gọi khác Vũ Tuấn Anh) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV

Theo điều tra, trong các năm 2023–2024, Vũ Ngọc Tý (41 tuổi, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty ATV. Tý đã huy động vốn trái phép bằng cách sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng ký gửi vàng bạc với khách hàng và cam kết trả lãi định kỳ.

Cơ quan điều tra xác định Vũ Ngọc Tý đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty ATV được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (nay là Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng. Tý đồng thời phát hành sổ gửi vàng, bạc do ngân hàng quản lý để tạo niềm tin cho khách hàng, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Vũ Ngọc Tý hoặc Công ty ATV theo hình thức ký gửi vàng bạc khẩn trương đến trình báo trước ngày 31-3-2026 để phục vụ điều tra theo quy định của pháp luật.