Khởi tố cựu giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk 24/03/2026 15:00

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố cựu giám đốc một trung tâm giáo dục nghề nghiệp để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ngày 24-3, nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Ea H’leo.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Lê Ngọc Hậu. Ảnh: C.A

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, cựu giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Ea H'leo để điều tra về tội danh nêu trên.

Theo điều tra ban đầu, giai đoạn 2019-2020, khi giữ chức Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Ea H’leo, ông Hậu đã để xảy ra hàng loạt vi phạm trong hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Cụ thể, trung tâm này thực hiện không đúng quy định về đấu thầu khi thuê máy móc, thiết bị phục vụ thực hành và kê khống trang thiết bị trong các hợp đồng thuê. Đơn vị này còn cấp khống chứng chỉ nghề cho giáo viên để hợp thức hóa điều kiện mở lớp, bố trí giáo viên không đủ tiêu chuẩn giảng dạy các lớp nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.

Sau quá trình thu thập và xác minh tài liệu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Hậu.

Theo cơ quan công an, do vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước nên công tác thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, ông Hậu thiếu hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình làm việc.