Khởi tố người phụ nữ lập hụi khống lừa người quen hơn 14 tỉ đồng 23/03/2026 12:00

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ lập nhiều dây hụi khống để lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.

Ngày 23-3, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường Vi (37 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Tường Vi tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2013, Nguyễn Thị Tường Vi đứng ra làm chủ hụi để hưởng hoa hồng. Đồng thời, người này tham gia kinh doanh bất động sản và cho vay đáo hạn ngân hàng.

Thời gian đầu, các hoạt động kinh doanh của Vi diễn ra thuận lợi và tạo được uy tín. Nhiều cá nhân tin tưởng tham gia góp hụi và cho Vi vay tiền để hưởng lãi.

Tuy nhiên, đến tháng 1-2023, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, Vi nợ khoảng 12 tỉ đồng và mất khả năng chi trả. Dù vậy, Vi vẫn tạo dựng hình ảnh kinh doanh thành đạt, có nhiều tài sản để duy trì vai trò chủ hụi uy tín nhằm tiếp tục vay mượn tiền.

Vi đã lập nhiều dây hụi khống để huy động tiền trả nợ cá nhân. Từ tháng 1-2023 đến tháng 9-2025, Vi chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng. Phần lớn bị hại là người thân quen, bạn bè của bị can.