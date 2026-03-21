Khởi tố 1 phụ nữ mạo danh công an, chiếm đoạt tiền của người bán sầu riêng 21/03/2026 12:23

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giam một phụ nữ mạo danh là công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng của người bán sầu riêng.

Ngày 21-3, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhàn (35 tuổi, ngụ xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nhàn tại công an. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2025, Nhàn cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi lên mạng xã hội, Nhàn thấy chị N (26 tuổi, ngụ xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk), quảng cáo bán sầu riêng nên kết bạn làm quen.

Sau một thời gian nhắn tin qua lại, lấy được lòng tin chị N, Nhàn tự xưng bản thân đang công tác tại Bộ Công an, cần mua sầu riêng để làm quà. Đồng thời, Nhàn đưa ra nhiều lý do khác nhau để mượn tiền chị N.

Vì tin tưởng nên từ tháng 8 đến tháng 10-2025, chị N đã bán cho Nhàn hơn 415 kg sầu riêng và cho mượn hơn 256 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Nhàn đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Phát hiện mình bị lừa, chị N đã đến cơ quan công an trình báo. Sau thời gian vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Nhàn.