Tài xế để hàng chục thanh sắt rơi giữa quốc lộ bị phạt 20/03/2026 19:23

(PLO)- Hàng chục thanh sắt rơi từ xe tải xuống giữa quốc lộ gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngày 20-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế xe tải để sắt rơi xuống quốc lộ, gây mất an toàn giao thông.

Hàng loạt thanh sắt từ xe tải rơi xuống quốc lộ. Ảnh: H.S

Tài xế bị cảnh sát lập biên bản là ông YKN (40 tuổi, ngụ xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk). Theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, ông YKN bị lập biên bản vì lỗi vận chuyển hàng trên xe không đảm bảo an toàn.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 25 phút cùng ngày, ông YKN điều khiển xe tải 47C-001.11, chở theo nhiều thanh sắt hộp di chuyển trên quốc lộ 26.

Khi di chuyển đến km 19, quốc lộ 26 (đoạn qua địa phận xã Ea Knuếc), hàng chục thanh sắt hộp trên xe tải của ông YKN rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông.

Một số người đi đường bức xúc vì tài xế chằng buộc hàng hóa không an toàn, gây nguy hiểm cho người khác nên đã ghi lại bằng chứng, gửi lực lượng cảnh sát giao thông.