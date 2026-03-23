Đỗ xe bán tải chắn ngõ bị quay clip: Phạt tài xế 5 triệu, trừ điểm bằng lái 23/03/2026 13:05

(PLO)- Người điều khiển ô tô 5 chỗ bị xe bán tải đỗ chắn ngõ đã quay clip và kết quả tài xế xe bán tải bị phạt hành chính.

Sáng 23-3, liên quan vụ ô tô bán tải đỗ chắn đường tại xóm 12, xã Quỳ Hợp (Nghệ An), cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hiện trường xe bán tải đỗ trong ngõ. Ảnh cắt từ video clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô 5 chỗ bị chặn lối trong con ngõ rộng khoảng 4 m do xe bán tải biển số 37C-136.xx đỗ chiếm hơn nửa lòng đường. Tài xế phải vào nhà tìm chủ xe để đề nghị di chuyển phương tiện. Trong clip thể hiện người quay video nói “anh xem cái vụ bên Hà Tĩnh vừa rồi chặn xe chưa?”. Tài xế xe bán tải ngồi cầm điện thoại và nói “đang bận việc” và bảo tài xế ô tô cá nhân lùi xe, rồi hai bên cãi nhau. Sau đó, tài xế xe bán tải ra đánh xe để ô tô 5 chỗ tiếp tục hành trình.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Tổ CSGT địa bàn Quỳ Hợp phối hợp lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, mời chủ phương tiện đến làm việc.

Cán bộ công an làm việc với tài xế xe bán tải. Ảnh: CTV

Theo xác minh, vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 46 phút chiều 20-3. Thời điểm này, anh N.X.Đ. (38 tuổi) điều khiển ô tô 5 chỗ từ xóm 12 ra quốc lộ 48C thì gặp xe bán tải của anh H.X.T. (42 tuổi, trú xã Quỳ Hợp) đỗ trước nhà, khiến không thể đi qua. Sau khi được đề nghị, khoảng 13 phút sau tài xế bán tải mới ra di chuyển xe.

Công an cho biết khu vực phía sau xe có lối ra khác cách khoảng 58 m, không bị cản trở. Đồng thời, chưa ghi nhận tài xế bán tải có hành vi chửi bới hay thách thức như thông tin lan truyền trên mạng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Vụ việc được xác định có tính chất đơn giản, không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, do gây ảnh hưởng giao thông và dư luận, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính anh T theo quy định.