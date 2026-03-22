Clip tai nạn 3 ô tô trên quốc lộ 1A, 1 tài xế tử vong, 2 người bị thương 22/03/2026 14:46

(PLO)- Camera bên quốc lộ 1A ghi lại clip cho thấy xe tải tông đẩy ô tô cá nhân rồi tiếp tục va chạm với xe tải khác chạy ngược chiều.

Chiều 22-3, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 1A (đoạn qua xóm An Thịnh, xã An Châu, tỉnh Nghệ An) giữa ba ô tô làm một nạn nhân tử vong, hai người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 10 giờ 41 phút trưa hôm nay (22-3), xe ô tô 7 chỗ ngồi BKS 37K-677.xx đang chạy hướng Hà Nội-Nghệ An, đến đoạn “ngã tư chợ Cóc” thì bị bị tải Howo BKS 29K-017.xx chạy cùng chiều tông trúng rồi va chạm với xe tải BKS 198.xx đang chạy ngược chiều.

Camera an ninh bên Quốc lộ 1A ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe Howo tử vong, hai người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Đậu Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã An Châu, tỉnh Nghệ An, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn cơ quan chức năng chính quyền địa phương cùng công an xã đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và ổn định trật tự an toàn giao thông.