Vụ cháy xưởng mút xốp ở Hương Lộ 2 làm cháy xém 4 phòng trọ 03/06/2026 11:19

(PLO)- Vụ cháy xưởng mút xốp trên đường Hương Lộ 2 vừa xảy ra khiến một phần nhà xưởng cùng bốn phòng trọ liền kề bị lửa nung nóng, cháy xém.

Ngày 3-6, theo thông tin từ UBND phường Bình Trị Đông (TP.HCM) cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại vụ cháy xưởng mút xốp xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 2-6, UBND phường Bình Trị Đông nhận tin báo xảy ra hỏa hoạn tại hộ kinh doanh ở địa chỉ số 971 Hương Lộ 2 (khu phố 43).

Khói lửa dữ dội bốc lên từ đám cháy. Ảnh: H.TÂM

Lực lượng chức năng địa phương đã điều động hơn 90 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng hơn 60 an ninh cơ sở, dân quân để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, tạo lối thoáng cho xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 9, khu vực 13 và khu vực 20 thuộc lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động tổng cộng 15 xe chuyên dụng cùng 87 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai lực lượng phương tiện khống chế.

Đến 18 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát sau đó có mặt, khống chế, không để đám cháy lan rộng. Ảnh: H.TÂM

Cơ quan chức năng xác định, cơ sở xảy ra hỏa hoạn là nhà xưởng kết cấu tường gạch, khung kèo sắt, mái tôn với tổng diện tích khoảng 680 m². Diện tích cháy được xác định khoảng 370 m² nhà xưởng.

Do xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, sức nóng từ ngọn lửa đã khiến dãy nhà trọ một tầng liền kề bị ảnh hưởng, cháy xém bốn phòng trọ (diện tích cháy xém khoảng 4 m²), làm hư hỏng một số vật dụng sinh hoạt của người dân.

Lúc đám cháy bùng lên dữ dội tỏa khói đen bốc cao, nhiều người sống xung quanh đã nháo nhào chạy ra đường để tránh bị ngạt khói.

Lực lượng chức năng phải phong tỏa đường Hương Lộ 2 và các hẻm lân cận để phục vụ công tác chữa cháy, chia thành nhiều hướng dùng vòi rồng phun nước để cô lập đám cháy, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khu vực an toàn.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các công nhân đang làm việc tại xưởng và người dân xung quanh đã nỗ lực cùng nhau dập lửa nhưng bất thành.

Một công nhân kể lại: "Lửa cháy nhanh quá, chúng tôi không xử lý kịp. Dù đã huy động thêm bình chữa cháy từ nhà dân lân cận nhưng vẫn không ăn thua".

Vụ cháy xưởng mút xốp không có thiệt hại về người. Một người đàn ông bị thương nhẹ ở chân do bỏng, tinh thần tỉnh táo và đi lại được, đã được người dân hỗ trợ băng bó rồi đưa vào bệnh viện kiểm tra y tế.

Sự ứng cứu kịp thời của lực lượng PCCC đã bảo vệ an toàn 310 m² diện tích còn lại của nhà xưởng, bảo vệ thành công các phòng trọ còn lại và các hộ dân xung quanh khỏi nguy cơ cháy lan.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.