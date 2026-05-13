Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa nói về việc xử lý cây muội hồng tại nhà dân 13/05/2026 15:53

(PLO)- Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa khẳng định việc kiểm tra, xử lý cây muội hồng nhằm bảo vệ rừng và ngăn chặn rủi ro tính mạng cho người dân khi khai thác.

Ngày 13-5, trao đổi với PV về việc quản lý và xử lý cây muội hồng, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, cho biết quy định này áp dụng cho tất cả các loại cây khai thác từ rừng tự nhiên. Người sở hữu bắt buộc phải chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa thu giữ cây muội hồng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Về băn khoăn liệu lực lượng chức năng có "vào tận nhà" kiểm tra hay không, ông Nam khẳng định: "Lực lượng kiểm lâm thực thi pháp luật về lâm nghiệp, bảo vệ rừng nhưng không có chức năng, nhiệm vụ tự ý vào nhà dân để rà soát cây muội hồng hay các loại cây rừng khác".

Tuy nhiên, ông Nam cho biết nếu nhận được tin báo tố giác hoặc thông tin về hành vi xâm phạm an ninh rừng, tàng trữ cây rừng trái phép, kiểm lâm sẽ phối hợp cùng công an và chính quyền địa phương kiểm tra.

"Nhiều người cho rằng cây muội hồng giá trị thấp nên không cần cấm cản. Nhưng cốt lõi của vấn đề là bảo vệ an ninh rừng và bảo vệ chính tính mạng người dân", ông Nam nhấn mạnh.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, địa bàn tỉnh từng có những trường hợp tai nạn thương tâm khi người dân đi khai thác cây muội hồng.

Người khai thác, vận chuyển trái phép cây muội hồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Luật Lâm nghiệp 2017, việc khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Mọi hành vi tự ý vào rừng khai thác cây muội hồng đều coi là khai thác lâm sản trái phép.

Tùy mức độ vi phạm, người dân có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc khai thác có tổ chức.

Kiểm lâm Thanh Hóa thu giữ cây muội hồng bên trong nhà dân sau khi phối hợp với các lực lượng liên quan. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước đó, PLO đưa tin Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã bắt giữ, xử lý 49 vụ, thu giữ 557 cây muội hồng và 266 phôi cây với tổng trọng lượng 1,8 tấn. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước là 263 triệu đồng.

Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium) thường mọc trên vách đá vôi tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ. Loại cây này đang tạo “cơn sốt” săn lùng làm cảnh, có cây bị “thổi giá” từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng.