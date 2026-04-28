Kiểm lâm thu giữ 122 cây muội hồng trong vườn nhà dân ở Thanh Hóa 28/04/2026 04:33

(PLO)- Kiểm lâm Thanh Hóa vừa thu giữ 122 cây muội hồng tập kết trái phép trong vườn nhà dân ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 27-4, ông Trần Văn Vui, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hà Trung (Thanh Hóa), cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý hành chính một cá nhân có hành vi tập kết lâm sản trái phép trên địa bàn.

Trước đó, Hạt kiểm lâm Hà Trung kiểm tra khu vườn của ông Y, ngụ thôn Nội 2, xã Hồ Vương, Thanh Hóa, tập kết 122 cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh buôn bán.

122 cây muội hồng trong vườn nhà ông Y ở xã Hồ Vương. Ảnh: KLCC

Theo ông Vui, toàn bộ 122 cây muội hồng đã được thu giữ và bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En để bảo tồn và chăm sóc theo quy định.

Trước đó, như PLO đưa tin, lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa đã xử phạt hơn 30 vụ vi phạm, thu giữ trên 280 cây muội hồng và xử phạt gần 150 triệu đồng.

Kiểm lâm Thanh Hóa khuyến cáo cây muội hồng không thuộc nhóm cây quý hiếm, song khai thác cây trên vách núi cao rất nguy hiểm đến tính mạng và là hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cần tỉnh táo, tránh bị cuốn theo cơn sốt giá ảo.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin hiện có tình trạng người dân vào rừng săn lùng muội hồng làm cây cảnh, bonsai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Theo Luật Lâm nghiệp 2017, tự ý khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép. Tùy mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự.