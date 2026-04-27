Bắt giữ đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm ở Quảng Ninh trốn vào Thanh Hóa 27/04/2026 09:28

Sáng 27-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Cù Văn An (33 tuổi, quê Ninh Bình) là đối tượng gây án nghiêm trọng tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn.

Kết quả điều tra của cơ quan công an, An đã bỏ vợ, ít liên lạc với gia đình và bị xóa hộ khẩu do bỏ địa phương đi làm ăn nhiều năm. An làm lao động tự do, không có nơi ở cố định.

Từ tháng 1-2025 đến nay, An làm thuê sơn công trình tại khu phố 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình làm việc, An có mâu thuẫn với anh NĐC (quê xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng Cù Văn An. Ảnh: CATH

Khoảng 11 giờ ngày 24-4, tại phòng trọ của anh C, An đã sử dụng hung khí đâm anh C nhiều nhát, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, An bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Quảng Ninh, xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng có biểu hiện côn đồ, manh động, có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương xác minh, bắt giữ đối tượng.

Quá trình điều tra xác định, sau khi gây án, An bỏ lại điện thoại di động, thay đổi trang phục, đặc điểm nhận dạng nhằm che giấu hành tung và di chuyển nhanh qua nhiều địa bàn và có thể lẩn trốn về khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chức năng, nòng cốt là Phòng CSHS và Công an các xã, phường nắm chắc địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai lực lượng, tổ chức rà soát, khoanh vùng, truy xét đối tượng.

Đối tượng Cù Văn An bị bắt giữ trong một nhà dân ở xã Hà Trung. Ảnh: CATH

Chỉ sau hơn 16 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, lực lượng công an đã phát hiện Cù Văn An đang lẩn trốn tại thôn Kim Đề, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Một tổ công tác gồm cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS - Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an xã Hà Trung đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ, khống chế đối tượng lúc rạng sáng.

Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng cho Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương trong công tác truy bắt tội phạm lẩn trốn. Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng nguy hiểm sau khi gây án tại các tỉnh, thành khác tìm cách ẩn náu tại Thanh Hóa nhưng đều nhanh chóng bị phát hiện, bắt giữ.