Phạm tội giết người rồi bỏ trốn sang Campuchia, tiếp tục dụ người Việt qua rồi gây án 23/04/2026 14:44

(PLO)- Sau khi thực hiện hành vi giết người, bị cáo Tống Văn Toàn đã bỏ trốn sang Campuchia để dựng kịch bản giả vờ thuê thi công nội thất quán Karaoke, dẫn dụ nạn nhân sang làm việc để bắt cóc tống tiền.

Ngày 23-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tống Văn Toàn (51 tuổi, ngụ TP.HCM) 14 năm tù về tội giết người; 2 năm tù về tội bắt, giữ người trái pháp luật và tù chung thân về tội cướp tài sản.

Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chịu là chung thân.

Bị cáo Tống Văn Toàn tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN DUY

Theo cáo trạng, tối 17-4-2024, tại một quán nhậu tại xã An Nhơn Tây (TP.HCM), Toàn hứa hẹn cho chị A "mượn vài trăm mua xe". Chị A liền nói với Toàn nhớ giữ lời, để đến đó không cho mượn.

Cho rằng mình bị coi thường, Toàn bất ngờ lấy ly bia tự đập vào đầu rồi lao đến quầy rượu trong quán lấy kéo đâm nhiều nhát vào ngực và lưng anh H (chồng chị A) gây thương tật 60%.

Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn sang Campuchia. Đến ngày 3-11-2024, bị cáo Toàn bị bắt theo lệnh truy nã.

Quá trình điều tra, bị cáo Toàn thừa nhận hành vi gây thương tích. Toàn còn khai thêm, trong thời gian tại Campuchia đã làm ăn thua lỗ vì cờ bạc nên nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền.

Toàn cùng một số đối tượng dựng kịch bản giả vờ thuê thi công nội thất quán Karaoke để dụ nạn nhân sang nước ngoài.

Đầu năm 2024, Toàn làm quen với anh TVT qua mạng và mời anh này sang Campuchia làm việc. Ngày 11-5-2024, khi anh T vừa đến nơi liền bị Toàn dùng súng khống chế, chích điện, đánh đập, đe dọa giết và buộc nạn nhân chuyển 580 triệu đồng.

Toàn còn ép anh T uống 5 gói ma túy dạng nước vui khiến nạn nhân rơi vào trạng thái bất tỉnh rồi chở đến bỏ tại một bãi rác khu vực giáp ranh biên giới Campuchia.

Anh T may mắn được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, Cảnh sát Campuchia đã liên hệ gia đình anh T để đưa về Việt Nam. Đến ngày 14-11-2024, anh T đã làm đơn trình báo đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Tại phiên tòa, bị cáo Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho anh H 60 triệu đồng. Anh H đã có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định, bị cáo có nhân thân rất xấu, từng 2 lần bị kết án về các tội đặc biệt nghiêm trọng, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Hành vi bị cáo dùng hung khí nguy hiểm tấn công bị hại vì mâu thuẫn nhỏ nhặt thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác. Sau khi gây án, bị cáo còn bỏ trốn ra nước ngoài và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới. Việc lừa nạn nhân sang Campuchia rồi dùng vũ lực, công cụ hỗ trợ khống chế, đánh đập, ép sử dụng ma túy để chiếm đoạt số tiền lớn cho thấy sự liều lĩnh, bất chấp pháp luật.

Đối với phần trách nhiệm dân sự liên quan đến bị hại T, do hiện nay bị hại vẫn đang điều trị các di chứng tâm lý sau khi bị bị cáo ép sử dụng "nước vui" và chưa thể làm việc với cơ quan tố tụng nên HĐXX tách phần này để giải quyết bằng một vụ án dân sự khác khi đủ điều kiện.