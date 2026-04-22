Gọi con trai đến giải quyết mâu thuẫn, cha tử vong, con nguy kịch 22/04/2026 16:18

(PLO)- Chỉ sau gần 5 giờ tiếp nhận tin báo, công an đã làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu lán trại công trình khiến một người tử vong, một người bị thương.

Ngày 22-4, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng liên quan vụ án giết người xảy ra tại khu lán trại của Công ty TT (thi công đường 991B), thuộc tổ 9, khu phố Phước Tấn, phường Tân Hải.

Hai nghi phạm bị Công an TP.HCM bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20-4, Công an phường Tân Hải nhận tin báo về một vụ nghi án mạng xảy ra tại khu vực trên. Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Tại hiện trường, công an phát hiện ông Nguyễn Văn P (52 tuổi, quê Bình Thuận) đã tử vong. Cách đó khoảng 100 m, lực lượng chức năng phát hiện con trai ông P là MP (20 tuổi) bị thương ở vùng bụng, nằm bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người, Công an phường Tân Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 5 giờ, công an đã xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc nhậu giữa ông P và nhóm người tại lán trại gồm Trương Tiến Hiến (41 tuổi), Lã Văn Bình (31 tuổi), cùng một số người khác.

Theo điều tra, sau khi xảy ra cự cãi, ông P gọi con trai và một người cháu đến để giải quyết mâu thuẫn. Hai bên sau đó xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Lã Văn Bình đã dùng dao đâm ông P và MP.

Hậu quả, ông P tử vong tại chỗ, còn MP bị thương nặng.

Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 4 giờ ngày 21-4, công an đã bắt giữ Trương Tiến Hiến và Lã Văn Bình khi đang lẩn trốn tại phường Vũng Tàu.

Tại cơ quan công an, nhóm người bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn bột phát trong lúc sử dụng rượu bia, không kiềm chế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.