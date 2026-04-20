CSGT TP.HCM xử phạt tài xế lái ô tô chạy trên vỉa hè ở KCN Sóng Thần 20/04/2026 13:07

(PLO)- Nam tài xế điều khiển ô tô chạy lên vỉa hè để né ùn tắc tại KCN Sóng Thần 1, TP.HCM bị CSGT xử phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 20-4, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một nam tài xế điều khiển ô tô chạy trên vỉa hè tại khu vực KCN Sóng Thần 1.

CSGT TP.HCM xử phạt tài xế lái ô tô chạy trên vỉa hè ở KCN Sóng Thần.

Trước đó, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 15-4, ông NCT (57 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô biển số 61LD-086… lưu thông trên đường Đại lộ Độc Lập, đoạn từ ngã ba Bệnh viện Quân y 4 đến đường số 10 (KCN Sóng Thần 1). Tại đây, tài xế đã điều khiển xe chạy lên vỉa hè.

Theo clip ghi lại, thời điểm trên, dòng phương tiện xếp hàng dài do ùn ứ. Thay vì chờ di chuyển theo làn đường, tài xế điều khiển ô tô chạy trên vỉa hè, lách qua hàng cây xanh để đi nhanh hơn. Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Camera hành trình ghi cảnh nam tài xế điều khiển ô tô chạy trên vỉa hè Đại lộ Độc Lập. Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Dĩ An xác minh, mời tài xế đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T trình bày được ngân hàng giao nhiệm vụ vận chuyển tiền bằng xe chuyên dụng của công ty. Khi đến khu vực trên, do giao thông ùn ứ nên đã điều khiển xe chạy lên vỉa hè.

Ông NCT (57 tuổi, ngụ TP.HCM) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: PC08

Căn cứ quy định, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt ông T số tiền 7 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe.