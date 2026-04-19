Tìm chủ xe máy liên quan vụ sử dụng ma túy trong nhà vệ sinh siêu thị ở Dĩ An 19/04/2026 14:28

(PLO)- Công an phường Đông Hòa, TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu xe máy liên quan vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại nhà vệ sinh của siêu thị Go Dĩ An.

Ngày 19-4, Công an phường Đông Hòa, TP.HCM, cho biết đang thụ lý điều tra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện ngày 3-10-2025 trên địa bàn.

Hai người liên quan gồm Hoàng Văn Tuấn (46 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Trần Văn Tâm (35 tuổi, quê Cà Mau).

Tìm chủ xe máy liên quan vụ sử dụng ma túy trong nhà vệ sinh của siêu thị Go Dĩ An. Ảnh: CA

Theo điều tra, ngày 3-10-2025, Tâm điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu xanh, biển số 69L1-138.72 đến nhà Tuấn trên đường SC7, phường Mỹ Phước, sau đó cả hai di chuyển đến khu vực gần siêu thị Go Dĩ An (quốc lộ 1K).

Tại đây, Tuấn gặp một người bạn tên Thái. Thái đưa ma túy để Tuấn cùng Tâm vào nhà vệ sinh siêu thị Go Dĩ An sử dụng.

Công an đã tạm giữ phương tiện liên quan là xe máy biển số 69L1-138.72, số máy E3X9E426059, số khung RLCUE3210JY184010.

Công an phường Đông Hòa đề nghị ai là chủ sở hữu chiếc xe trên liên hệ đơn vị hoặc cán bộ thụ lý Vũ Hoàng Hải (SĐT 0777.238.938) để được giải quyết theo quy định.