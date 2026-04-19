Tài xế taxi tử vong trong ô tô trên đường Phạm Văn Đồng 19/04/2026 13:47

(PLO)- Nam tài xế taxi tử vong trong ô tô khi đang dừng xe trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Ngày 19-4, Công an phường Hiệp Bình, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam tài xế gục chết trong ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, nghi do đột quỵ.

Lực lượng chức năng có mặt, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nam tài xế (49 tuổi) lái ô tô taxi biển số TP.HCM lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi.

Khi đến trước số 240 đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình (đối diện Trung tâm thương mại Gigamall), tài xế dừng xe bên đường và gọi điện cho người thân. Một lúc sau, người này bất ngờ gục xuống trong ô tô, nghi bị đột quỵ.

Nam tài xế tử vong trong taxi khi đang dừng bên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Ảnh: XUÂN MINH

Đến khoảng 11 giờ, người dân phát hiện ô tô đậu bên đường có biểu hiện bất thường nên lại kiểm tra thì phát hiện tài xế đã gục bên trong. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường kiểm tra, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.