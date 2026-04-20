Nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau trong KCN Sóng Thần 20/04/2026 09:09

(PLO)- Nhóm thanh niên mang theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường gần vòng xoay Chutex, KCN Sóng Thần, TP.HCM khiến nhiều công nhân tan ca hoảng sợ, giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 20-4, Công an phường Dĩ An, TP.HCM phối hợp Công an Đồn Khu Công nghiệp (KCN) Sóng Thần và các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ vụ nhóm thanh niên cầm hung khí đuổi đánh nhau trên đường.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau ngay trên đường, thời điểm có đông công nhân tan ca.

Nhóm thanh niên đánh nhau giữa đường trong KCN Sóng Thần, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17 giờ ngày 18-4, gần vòng xoay Chutex, KCN Sóng Thần, phường Dĩ An.

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai nam thanh niên đi xe máy, một người cầm nón bảo hiểm, người còn lại cầm vật nhọn dài khoảng 50 cm, nghi là dao. Khi tiếp cận, hai người này dùng nón bảo hiểm tấn công một thanh niên khác đang cầm gậy.

Sau đó, cả hai lên xe rời đi, tuy nhiên nam thanh niên cầm gậy vẫn không dừng lại mà tiếp tục rượt đuổi.

Một thanh niên cầm vật nhọn giống dao đối đầu với nam thanh niên cầm gậy, vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ, nhiều công nhân tan ca hoảng sợ. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhiều công nhân từ các công ty gần đó tan ca chứng kiến đã tỏ ra hoảng sợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an Đồn KCN Sóng Thần phối hợp Công an phường Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.