Nữ sinh viên năm 2 tử vong dưới chân tòa nhà ký túc xá ở TP.HCM 22/04/2026 12:37

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân một nữ sinh viên năm 2 được phát hiện tử vong dưới chân tòa nhà trong khu ký túc xá ĐHQG TP.HCM.

Ngày 22-4, Công an TP.HCM phối hợp cùng Ban Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nữ sinh tử vong xảy ra tại khu A ký túc xá, phường Đông Hòa.

Nữ sinh viên năm 2 tử vong dưới chân tòa nhà ký túc xá ở TP.HCM. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21-4, một số sinh viên phát hiện một người nằm bất động dưới chân tòa nhà AHX, khu vực giáp hàng rào đường Vành Đai nên trình báo bảo vệ.

Tiếp nhận tin báo, bảo vệ ký túc xá đến kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong. Công an phường Đông Hòa sau đó có mặt, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời xác minh danh tính nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là NTN (20 tuổi, ngụ xã Nhuận Đức, TP.HCM), là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở TP.HCM. N sinh sống tại một tòa nhà khác trong khu ký túc xá, cách hiện trường khoảng hơn 100 m.

Qua kiểm tra tại tòa nhà AHX, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 6 có đồ đạc được xác định là của nạn nhân. Từ các dấu vết ban đầu, cơ quan công an nghi vấn nạn nhân rơi từ tầng cao xuống.

Đến rạng sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.