Đánh đập, hơ lửa suốt đêm 'trừ tà' khiến hai cha con chết thảm 22/04/2026 15:34

Ngày 22-4, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mai Văn Hậu, Mai Thị Lành cùng 3 bị cáo khác với các mức án từ 7 đến 10 năm tù về tội giết người.

Đáng chú ý các bị cáo và 2 bị hại trong vụ án là những người thân ruột thịt trong cùng một gia đình; án mạng xảy ra do sự mê tín mù quáng và tình trạng tâm thần hoang tưởng của nhiều người...

HĐXX tuyên án. Ảnh: HUỲNH DU

HĐXX nhận định: Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xuất phát từ sự mê tín mù quáng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của chính người thân trong gia đình. Dù không có mâu thuẫn cá nhân, nhưng chỉ vì tin vào những lời phán vô căn cứ, các bị cáo đã tham gia thực hiện hành vi bạo lực kéo dài, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, sự việc bắt đầu vào một buổi chiều tháng 10-2023, khi bà Mai Thị Nhớ đến nhà mẹ ruột là bà Bé, nói rằng cha đã chết “nhập hồn” vào mình và yêu cầu tổ chức làm lễ “xá tội”. Tin lời, bà Bé đã tập hợp 21 người trong gia đình về nhà để tiến hành nghi thức, trong đó có anh T. và con trai của anh.

Đại diện VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo. Ảnh: HUỲNH DU

Trong quá trình làm lễ, Nhớ cùng em gái là Mai Thị Tuyền liên tục đốt nhang, đưa ra các lời phán về việc “có quỷ nhập” và yêu cầu mọi người trùm chăn kín để tiến hành “trừ tà”. Hai người này xác định anh T. bị quỷ nhập, rồi yêu cầu những người khác đè giữ tay chân nạn nhân, dùng muỗng cạy miệng đổ trà và rượu vào.

Không dừng lại, nhóm người còn dùng nhang đang cháy dụi vào đầu anh T, trùm chăn kín mặt và liên tục đánh đập để “trục quỷ”. Nghi thức này được lặp lại nhiều lần trong khoảng một giờ. Khi thấy nạn nhân không còn phản kháng, họ mới dừng lại, thay quần áo và để nằm trước bàn thờ.

Bi kịch chưa dừng ở đó. Bốn người khác trong gia đình tiếp tục bị cho là “quỷ nhập” và bị ép thực hiện các nghi thức tương tự. Nhóm người còn dùng các đoạn trúc đánh vào vật dụng, rải gạo muối khắp nhà, thậm chí nhai cam rồi nhả vào miệng người khác để “trừ tà”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Đến khoảng 10 giờ sáng hôm sau, Nhớ tiếp tục khẳng định cha con anh T. vẫn bị nhập và yêu cầu lặp lại các hành vi đổ trà, rượu, nước cam vào miệng nạn nhân. Thậm chí, Nhớ còn cắn vào miệng cháu bé vì cho rằng cháu “mọc răng nanh”.

Sau nhiều giờ bị hành hạ, cả hai cha con rơi vào tình trạng bất động. Dù được đắp chăn kín, nhưng khi mọi người phát hiện thì cả hai đã không còn dấu hiệu sự sống. Nhóm người sau đó tiến hành sơ cứu và trình báo công an, tuy nhiên kết quả giám định xác định nạn nhân đã tử vong trước đó.

Kết luận điều tra cho thấy hai nạn nhân tử vong do ngạt, trên cơ thể có nhiều vết sưng bầm, dấu hiệu bỏng và gãy răng. Ngoài ra, do tham gia nghi lễ kéo dài suốt đêm, không được ăn uống, nhiều thành viên khác trong gia đình cũng kiệt sức và phải nhập viện cấp cứu.

Hai người được xác định là chủ mưu trong vụ việc là Mai Thị Nhớ và Mai Thị Tuyền đã được đình chỉ điều tra do có kết luận bị tâm thần phân liệt và hoang tưởng. Trước đó, gia đình bị hại đã được các bị cáo bồi thường hơn 130 triệu đồng.