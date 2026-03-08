Khởi tố 'bác sĩ tâm linh' trừ tà, bắt quỷ trên mạng xã hội 08/03/2026 11:49

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm một thanh niên tự xưng là “bác sĩ tâm linh” để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8-3, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đỗ Hoàng Long (29 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định, Long nảy sinh ý định lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tiền của người khác. Sau đó, Long lên mạng tìm hiểu, học các video “trừ tà, bắt quỷ”

Đến tháng 10-2024, Long tự xưng là “bác sĩ tâm linh”, có khả năng “chữa bệnh tâm linh” và đăng tải các video có nội dung trừ tà, bắt quỷ, cắt duyên âm trên tài khoản TikTok và Facebook. Ngoài ra, Long công khai số điện thoại có đăng ký tài khoản Zalo để người xem có nhu cầu thì liên hệ.

Khi có người liên hệ, Long yêu cầu chuyển trước 500.000 đồng để đặt lịch xem bói. Sau đó, Long bịa đặt nhiều thông tin như nạn nhân bị vong âm theo, ma quỷ ám…nếu không làm lễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, nhằm dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền, Long mặc áo lam, gọi video cho nạn nhân rồi thực hiện các động tác đọc nhẩm, múa tay từ 15 đến 30 phút để tạo niềm tin, trong khi thực tế không có bất kỳ tác dụng nào.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ có ba nạn nhân bị Long lừa đảo, chiếm đoạt gần 70 triệu đồng. Trong đó, có hai nạn nhân ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.