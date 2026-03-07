Khánh Hòa: Huy động nhiều lực lượng tìm kiếm bé trai 9 tuổi bị sóng cuốn mất tích 07/03/2026 20:55

(PLO)- Dù các lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm, do điều kiện thời tiết xấu, tung tích cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.

Khoảng 11 giờ ngày 7-3, cháu N.Q.A (9 tuổi, ngụ phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) cùng bạn mang áo phao ra khu vực bãi rạn tại bờ kè Đông Hải để tắm biển.

Khi cháu A. đứng từ cầu gỗ của ngư dân nhảy xuống biển, một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, đánh tuột áo phao và cuốn trôi em. Bạn đi cùng lập tức chạy lên bờ hô hoán, cầu cứu người dân xung quanh.

Người thân bé trai đốt lửa bên bờ biển chờ tin. Ảnh: H.H

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng phối hợp gồm Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa), Lữ đoàn Đặc công nước 5 cùng ngư dân địa phương.

Do ảnh hưởng của thời tiết, khu vực biển hiện có gió to và sóng lớn. Khi trời sập tối, công tác lặn tìm kiếm trên biển buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Người dân soi đèn pin tìm kiếm bên bờ biển. Ảnh: H.H

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, người thân và người dân địa phương vẫn kiên trì dùng đèn pin tìm kiếm dọc bờ biển phường Đông Hải. Ven bờ, lửa đã được đốt lên trong sự mong ngóng xót xa của gia đình.

"Những ngày qua thủy triều lên cao, sóng rất lớn. Tôi từng thấy cháu xuống biển chơi và đã đuổi về, không ngờ lúc trưa vắng cháu lại tiếp tục ra đây", một người dân địa phương chia sẻ.

Dự kiến, sáng 8-3, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân.