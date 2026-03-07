Bắt tạm giam người đàn ông xâm hại cô gái khuyết tật 07/03/2026 14:34

(PLO)- Người đàn ông từ Thanh Hóa vào Đắk Lắk làm thuê rồi xâm hại một cô gái khuyết tật.

Ngày 7-3, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Khánh (38 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), để điều tra tội hiếp dâm.

Bị can Khánh tại công an. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, Khánh đến Đắk Lắk làm thuê cho một người dân ở xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình sinh sống và làm việc tại đây, Khánh biết nhà bên cạnh có người con gái tên H (31 tuổi) bị khuyết tật nặng, hạn chế về khả năng nhận thức và hành vi.

Ngày 1-11-2025, Khánh đến giúp gia đình chị H mổ heo. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Khánh được gia đình chị H mời ở lại ăn nhậu. Sau khi ăn nhậu xong, Khánh thấy chị H đang nằm một mình trong phòng nên đã lẻn vào rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trong lúc Khánh đang thực hiện hành vi đồi bại thì bị người nhà chị H phát hiện và trình báo công an.