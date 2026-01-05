Tòa tuyên án 6 thanh niên hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi trong lô cao su 05/01/2026 15:37

(PLO)- 6 thanh niên cùng hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi trong lô cao su nhận bản án nghiêm khắc của TAND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 5-1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Giàng Seo Cao 20 năm tù; Dương Văn Hồng, Lý Seo Vản, Sùng Văn Phìn, Giàng Seo Sinh cùng mức án 17 năm tù; Vàng Seo Tuyến 12 năm tù - cùng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nhóm hiếp dâm thiếu nữ trong lô cao su tại thời điểm bị bắt. Ảnh: S.Đ

Theo hồ sơ, Vàng Seo Tuyến (17 tuổi) có quan hệ tình cảm với em T (15 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, tên nạn nhân đã được thay đổi).

Ngày 4-6-2025, Tuyến bàn bạc với Giàng Seo Cao (21 tuổi), Giàng Seo Sinh (31 tuổi), Lý Seo Vản (38 tuổi) tổ chức ăn nhậu, chuốc cho em T say để quan hệ tình dục. Nhóm này rủ thêm Dương Văn Hồng (32 tuổi) và Sùng Văn Phìn (38 tuổi), cùng tham gia.

Sau đó, cả nhóm đến khu vực rừng cao su tại xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk ăn nhậu. Tại đây, Tuyến và cả nhóm ép em T uống bia say, không còn khả năng tự vệ, rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chỉ đến khi bạn của em T đến giải cứu thì cả nhóm mới rời đi. Khi về nhà, em T cùng người thân đã làm đơn tố giác tội phạm đối với Tuyến và đồng phạm.