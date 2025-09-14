Bị bắt vì 'yêu' bạn gái 12 tuổi mới quen trên mạng trong lô cao su 14/09/2025 18:27

(PLO)- Mới quen trên mạng được mấy ngày, nam thanh niên đã đưa bạn gái 12 tuổi ra lô cao su để tâm sự sau đó "làm chuyện người lớn".

Ngày 14-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 7-2025, Quỳnh và cháu T (12 tuổi, ngụ xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) quen biết qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm.

Khu vực trong lô cao su nơi Quỳnh "làm chuyện người lớn" với bé gái 12 tuổi. Ảnh: CA

Sau đó ngày 5-7, Quỳnh rủ bạn gái đi đến lô cao su kế khu tái định cư Long Đức (xã Bình An) ngồi tâm sự. Tại đây Quỳnh đã “làm chuyện người lớn” với bạn gái.

Hai ngày sau đó T đã nhắn tin cho Quỳnh đến đón mình. Quỳnh đến chở bạn gái về phòng trọ của mình và tiếp tục giao cấu.

Sau một thời gian gia đình cháu T phát hiện đã làm đơn tố cáo Quỳnh đến Cơ quan Công an. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình An đã tiến hành bắt Quỳnh. Làm việc với cơ quan công an, Quỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.