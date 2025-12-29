Triệt phá đường dây 'thông báo trúng thưởng', tạm giam 35 người 29/12/2025 17:00

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động theo mô hình “công ty” để thông báo trúng thưởng với quy mô đặc biệt lớn.

Chiều 29-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ như một doanh nghiệp và đã bắt tạm giam 35 đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thuê địa điểm làm việc tại tòa nhà K300 Office (số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP.HCM). Nhóm này không đăng ký kinh doanh, tự lập công ty “ma” tên “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power” để tạo vỏ bọc hợp pháp.

Từ đầu tháng 7-2025, các đối tượng sử dụng hai đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889, gọi điện theo kịch bản có sẵn. Chúng thông báo cho người dân trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng giá trị như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage…

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức "thông báo trúng thưởng", bắt giữ 35 người. Ảnh: CATH cung cấp

Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại mua các sản phẩm như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ... với giá cao gấp nhiều lần thực tế để “đủ điều kiện nhận thưởng”.

Trong quá trình giao dịch, nhóm này đưa ra nhiều lý do gian dối như nộp phí quy đổi quà, phí xuất hóa đơn, vận chuyển, bảo hiểm, thuế… Mỗi khoản tiền không lớn nhưng được yêu cầu nộp nhiều lần khiến bị hại sập bẫy. Chỉ khi chuyển hết tiền mà không nhận được quà, bị hại mới phát hiện bị lừa.

Các đối tượng cầm đầu Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (từ trái qua) cùng tang vật vụ án. Ảnh: CATH cung cấp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố chín bị can cầm đầu. Trong đó, Phạm Nhất Duy (26 tuổi) là đối tượng chủ mưu, cùng nhiều đồng phạm khác trú tại TP.HCM, Cà Mau, Gia Lai và Thanh Hóa.

Mở rộng điều tra, công an xác định đường dây này gồm ba “công ty ma” do Nguyễn Doanh Thương (42 tuổi), Nguyễn Lê Thúy Ngọc (34 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (26 tuổi) cầm đầu. Mỗi “công ty” có từ 10 đến 50 nhân viên, chia thành các bộ phận tư vấn, chốt đơn, kế toán và quản lý dữ liệu.

Khám xét nơi ở và làm việc, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, thiết bị liên lạc, hàng hóa cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả lừa đảo.

Lực lượng công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội của các đối tượng. Ảnh: CATH cung cấp

Công an xác định từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2025, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng.