Giám đốc Công an Đồng Tháp thông tin về lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' 23/12/2025 11:39

(PLO)- Trả lời chất vấn về tình trạng lừa đảo đưa người sang Campuchia bằng chiêu "việc nhẹ lương cao", Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết trong năm chưa ghi nhận tố giác và đang triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa.

Ngày 23-12, Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phiên chất vấn.

Tại phiên họp, đại biểu Phan Hùng Mãnh cho biết bản thân ông và cử tri tỉnh nhà đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, đại biểu bày tỏ lo lắng khi gần đây xuất hiện thông tin các đối tượng dụ dỗ người dân sang Campuchia làm việc tại các trung tâm lừa đảo bằng chiêu "việc nhẹ lương cao".

Đại biểu đặt câu hỏi về việc ngành công an có nắm được thực trạng này hay không, tình hình diễn biến trên địa bàn ra sao và các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự thời gian tới.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết trong năm chưa tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc bị lừa đảo sang Campuchia bằng chiêu trò "việc nhẹ lương cao"

Trả lời chất vấn, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào người dân đến tố giác liên quan đến việc bị đưa sang Campuchia làm việc tại các trung tâm lừa đảo với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”.

Tuy nhiên, ông nêu vụ việc xảy ra ngày 29-11, liên quan một học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương nghi vấn bị bắt cóc đưa sang Campuchia để đòi tiền chuộc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh đã phối hợp các cục nghiệp vụ và gia đình xác minh, kết luận không có vụ việc bắt cóc đòi tiền chuộc. Đồng thời công bố đoạn hội thoại của nam học sinh điện thoại về cho nhà báo tin là an toàn, đang tìm việc ở Campuchia.

Theo Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Công an tỉnh sẽ làm việc với lực lượng chức năng phía Campuchia để trao đổi về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và thông tin liên quan đến trường hợp học sinh trên, do hiện chưa xác định được địa chỉ cụ thể để phía bạn hỗ trợ.

Nam học sinh gọi điện thoại thông báo cho gia đình mình an toàn. Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định không có vụ việc học sinh bị bắt cóc đòi tiền chuộc

Ngoài ra, ông Nguyên cho biết vừa qua Công an tỉnh phối hợp các đơn vị tiếp nhận 95 công dân (2 đợt) do Campuchia trao trả, trong đó có 4 trường hợp là công dân tại tỉnh Đồng Tháp. Đáng chú ý trong 95 trường hợp này chỉ có 25 trường hợp là có hộ chiếu, còn lại xuất cảnh qua đường tiểu ngạch.

Qua làm việc, phần lớn các trường hợp trên có hoàn cảnh khó khăn, việc làm không ổn định. Đáng chú ý có 4 trường hợp là người chưa thành niên, tìm việc qua mạng xã hội và được các đối tượng hướng dẫn xuất cảnh qua đường tiểu ngạch. Các trường hợp này sang Campuchia làm việc tại các cơ sở massage, karaoke, bán hàng, trong đó có nhiều trường hợp làm việc tại các trung tâm lừa đảo.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cảnh báo các phương thức lừa đảo, trong đó có chiêu trò “việc nhẹ lương cao”. Đồng thời, đơn vị xây dựng các mô hình dân vận khéo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, tổ chức các điểm khám bệnh, cấp thuốc kết hợp tuyên truyền và tiếp nhận ý kiến người dân.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm tình hình, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Tăng cường tuyên truyền tại khu vực biên giới; phối hợp báo chí cảnh báo thủ đoạn lừa đảo; đề nghị các cơ quan quản lý lao động mở rộng kênh giới thiệu việc làm chính thống; phối hợp các nhà mạng, ngân hàng trong phòng chống tội phạm công nghệ cao; tăng cường phối hợp với Công an Campuchia và Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt tuyến biên giới.

Kết luận nội dung chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Châu Thị Mỹ Phương lưu ý dù chưa có tin báo chính thức, người dân vẫn cần nâng cao cảnh giác. Bên cạnh vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, ý thức phòng ngừa của người dân là yếu tố quan trọng để ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.