Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026–2030, tăng cường phòng chống tham nhũng 22/12/2025 16:20

Ngày 22-12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7, xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi bàn thảo, thông qua các nghị quyết và kế hoạch cho giai đoạn 2026–2030, tạo nền tảng, động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu, đóng góp ý kiến chất lượng, sát thực tiễn, bảo đảm các nghị quyết được thông qua đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, có tính khả thi cao, đồng bộ và minh bạch, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng ổn định

Tại kỳ họp, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021–2025 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2026–2030.

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành đạt và vượt 14/21 chỉ tiêu, gồm 1/7 chỉ tiêu kinh tế, 8/9 chỉ tiêu văn hóa – xã hội và 5/5 chỉ tiêu môi trường. Giai đoạn 2021–2025, kinh tế tỉnh duy trì tăng trưởng ổn định, GRDP bình quân ước tăng 5,51%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đến năm 2025, tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp ước đạt 65,1%.

Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 291.091 tỉ đồng, tăng 1,58 lần so với năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 9,208 tỉ USD, tăng trưởng bình quân 16,8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70,74 triệu đồng, tăng 1,42 lần so với năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cùng lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành tại Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông và logistics, tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhiều dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Mỹ Thuận – Cần Thơ, Cao Lãnh – An Hữu và các tuyến kết nối liên vùng đã tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

Du lịch phục hồi mạnh mẽ với khoảng 25 triệu lượt khách; phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển rõ nét, Đồng Tháp được vinh danh là “Địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng cho biết, giai đoạn 2026–2030, Đồng Tháp phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 9%/năm, đến năm 2030 đạt từ 10% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 115–120 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 702 nghìn tỉ đồng, bình quân chiếm 33% GRDP.

Phòng, chống tham nhũng tiếp tục được siết chặt

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được tỉnh Đồng Tháp triển khai quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch PCTN năm 2025, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa như công khai, minh bạch hoạt động, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, kê khai tài sản, thu nhập.

Trong năm 2025, toàn tỉnh phát hiện 4 vụ việc tham nhũng, liên quan 8 cá nhân, tổng số tiền thiệt hại 930,77 triệu đồng, đã thu hồi 260,42 triệu đồng. Công tác thanh tra hành chính được tăng cường với 36 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 247.706 triệu đồng và 12.062,9 m² đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách, xử lý hành chính và chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang theo dõi 22 vụ tham nhũng, 40 bị can; tổng tài sản tham nhũng phát hiện hơn 13.310 triệu đồng, đã thu hồi 65,17%...