Xe tải tông liên hoàn vào 3 ô tô làm 1 người đứng bên đường tử vong 17/03/2026 08:15

(PLO)- Một xe tải ở Đắk Lắk nghi mất thắng, tông trúng 3 ô tô ven đường khiến một thanh niên tử vong.

Ngày 17-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa bốn ô tô.

Một ô tô bị tông hư hỏng nặng. Ảnh: H.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16-3, trên quốc lộ 29 thuộc địa phận thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Đrang (Đắk Lắk), xe tải 47C-304.82 nghi do mất thắng đã đâm liên tiếp vào ba ô tô đỗ bên đường gồm: 47A - 34.162; 47A - 989.84; 47C - 216.57.

Thời điểm đó, anh LQK (21 tuổi, ngụ xã Cư Pơng, Đắk Lắk) đang đứng bên đường và bị xe tông tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.