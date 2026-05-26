Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang gậy gộc, chạy xe hò hét để câu view 26/05/2026 10:00

(PLO)- Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh thiếu niên mang theo cây, gậy, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm rồi quay clip để câu view.

Ngày 26-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phối hợp xác minh, làm việc với 9 thanh thiếu niên mang theo cây, gậy, chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, hò hét trên quốc lộ.

Nhóm thanh thiếu niên chạy xe không đội nón bảo hiểm, hò hét để quay clip câu view. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 24-5, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, cầm theo gậy, cây, hò hét trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Gành Đỏ, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk.

Theo nội dung clip, quá trình di chuyển với tốc độ cao, người ngồi sau xe máy đã giơ các cành cây, gậy lên cao múa máy, gây nguy hiểm đối với các phương tiện di chuyển ngược chiều.

Sau khi clip được đăng tải, thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người để lại bình luận, bày tỏ bức xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã phối hợp với công an địa phương rà soát camera an ninh, xác minh phương tiện và những người liên quan.

Qua làm việc ban đầu, CSGT xác định nhóm thanh thiếu niên trên đều còn trẻ tuổi, tụ tập đi chơi vào ban đêm rồi quay clip đăng mạng xã hội để câu view.