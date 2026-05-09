Nguy cơ tai nạn rình rập trên đèo Vi Ô Lắk 09/05/2026 09:50

(PLO)- Đèo Vi Ô Lắk trên Quốc lộ 24 ở Quảng Ngãi với nhiều dốc dài, cua gấp cùng sương mù dày đặc ban đêm khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Liên tiếp các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đèo Vi Ô Lắk khiến nhiều tài xế ám ảnh mỗi khi lưu thông trên Quốc lộ 24. Dốc dài, cua gấp cùng sương mù dày đặc đang biến nơi đây thành cung đường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc

Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Vi Ô Lắk, từ lâu được xem là “nút thắt” giao thông nối vùng đồng bằng với khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Với nhiều tài xế, mỗi khi đêm xuống việc lưu thông qua cung đường này trở nên căng thẳng nhất.

Đèo Vi Ô Lắk ngoằn ngoèo, quanh co, nhiều đoạn dốc cao.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 2-5, tại khu vực chân đèo Vi Ô Lắk thuộc xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát 47H-010.39 khi đang đổ đèo bất ngờ mất kiểm soát, lao vào vách núi rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Đình Th (45 tuổi, trú TP Đà Nẵng) cùng một người tên M. tử vong tại chỗ; anh Nguyễn Hồng N (33 tuổi, trú Đắk Lắk) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm ba người thương vong tại chân đèo Vi Ô Lắk.

Theo lực lượng chức năng, đoạn đường xảy ra tai nạn không có hộ lan bảo vệ, trong khi phương tiện xuống dốc dài nên nguy cơ mất lái rất cao.

Không chỉ vụ tai nạn trên, thời gian qua đèo Vi Ô Lắk liên tiếp ghi nhận nhiều vụ việc nghiêm trọng, có trường hợp xe lao xuống vực sâu hàng trăm mét gây chết người.

Lo ngại hơn, khu vực này thường xuyên xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm, chiều tối và ban đêm. Nhiều thời điểm, tài xế phải bật toàn bộ đèn chiếu sáng nhưng vẫn khó quan sát phía trước.

Trên đèo thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc.

Anh Nguyễn Đình Chung, tài xế thường xuyên chạy tuyến qua đèo Vi Ô Lắk, cho biết có lúc tầm nhìn chỉ còn vài mét.

“Đổ đèo mà gặp sương mù dày thì rất căng thẳng. Mặt đường trơn, dốc dài, nếu xử lý chậm hoặc xe gặp sự cố phanh rất dễ xảy ra nguy hiểm”- anh Chung nói.

Theo anh Chung, nhiều tài xế e ngại lưu thông qua cung đèo này vào ban đêm do liên tục xuất hiện các khúc cua gấp, vực sâu sát mép đường trong khi hạ tầng an toàn còn hạn chế.

Khuyến cáo tài xế khi lưu thông qua đèo

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua đèo Vi Ô Lắk cần giảm tốc độ, đi đúng phần đường, bật đèn chiếu sáng và đèn sương mù khi tầm nhìn hạn chế; tuyệt đối không vượt ẩu tại các khúc cua khuất tầm nhìn.

Ngoài ra, tài xế cần kiểm tra kỹ hệ thống phanh trước khi đổ đèo và hạn chế lưu thông vào ban đêm nếu không cần thiết.

Nhiều đoạn trên đèo hư hỏng, bị sạt lở.

Trước tình trạng tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên Quốc lộ 24, nhất là đoạn qua đèo Vi Ô Lắk, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm tra, khảo sát các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, Quốc lộ 24 qua đèo Vi Ô Lắk có địa hình phức tạp với lòng đường hẹp, dốc dài, nhiều khúc cua tay áo, một bên là vách núi, một bên là vực sâu; sương mù dày đặc thường xuất hiện vào ban đêm và rạng sáng.

Một điểm mặt đường bị hư hỏng, bong tróc trên đèo.

“Để đảm bảo an toàn, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, đi đúng làn đường; bật đèn chiếu gần, đèn sương mù khi tầm nhìn hạn chế; sử dụng số thấp để phanh động cơ khi đổ đèo, tuyệt đối không rà phanh liên tục. Không vượt xe tại các đoạn cua hoặc khuất tầm nhìn; giữ khoảng cách an toàn khi xuống dốc”- Đại tá Giang khuyến cáo.

Lực lượng chức năng cũng lưu ý tài xế không lái xe bằng một tay hoặc sử dụng điện thoại khi lưu thông trên đường đèo dốc. Trước hành trình, cần kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lốp và hệ thống lái, đặc biệt với xe tải chở hàng nặng.

Sẽ nâng cấp đèo Vi Ô Lắk

Để đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đèo Vi Ô Lắk trên Quốc lộ 24 với tổng chiều dài khoảng 48,4 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.350 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai giai đoạn 2026-2028. Trong đó, đoạn qua đèo Vi Ô Lắk dài khoảng 35 km được đánh giá là khu vực nguy hiểm nhất do địa hình hiểm trở, nhiều cua gấp, dốc lớn và thường xuyên có sương mù dày đặc.

Từ khi sáp nhập hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, lượng phương tiện lưu thông qua đèo Vi Ô Lắk tăng cao.

Khi dự án được triển khai, đường sẽ khắc phục tình trạng nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông và rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm tỉnh đến khu vực miền núi phía tây.

Theo quyết định phê duyệt, đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV miền núi, nền đường rộng 9 m; bề rộng mặt đường và lề gia cố 8 m, lề đất 1 m. Mặt đường sử dụng bê tông nhựa A1 và bê tông xi măng trên móng cấp phối đá dăm nhằm bảo đảm độ bền và khả năng khai thác lâu dài.

Dự án đi qua các địa bàn Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Vì, Kon Plông.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cùng với sự phát triển mạnh của khu du lịch Măng Đen, nhu cầu đi lại, giao thương và vận chuyển trên Quốc lộ 24 tăng nhanh, khiến áp lực giao thông ngày càng lớn.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trước thực trạng đường qua đèo Vi Ô Lắk xuống cấp nghiêm trọng, sở đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, đánh giá và thống nhất sự cần thiết phải đầu tư nâng cấp đoạn tuyến này.