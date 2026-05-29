78 camera AI đang được lắp trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ 29/05/2026 10:49

(PLO)- Hệ thống camera AI này sẽ trực tiếp nhận diện hành vi vi phạm cũng như ghi nhận sự cố trên đường cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

Ngày 29-5, đại diện Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị thi công đang triển khai lắp đặt hệ thống giao thông thông minh trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Hệ thống bảng điện tử được lắp đặt. Ảnh: MT

Toàn tuyến sẽ được trang bị 78 camera AI với nhiệm vụ giám sát giao thông, phát hiện phương tiện, nhận diện hành vi vi phạm, sự cố trên tuyến để phục vụ công tác quản lý, vận hành cao tốc.

Cùng với hệ thống camera AI, dự án còn được lắp đặt 8 biển báo điện tử VMS, 16 biển chỉ dẫn thông tin và 4 trạm hệ thống thu phí điện tử với tổng cộng 14 làn xe.

Đồng thời, đưa vào hoạt động bảy làn cân tự động tại các làn vào trạm thu phí để tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện.

Camera AI nhận diện các phương tiện vi phạm trên cao tốc. Ảnh: MT.

Khi hoàn thiện, toàn bộ dữ liệu từ các thiết bị trên tuyến sẽ được kết nối về Trung tâm điều hành đặt tại nút giao Quốc lộ 9D.

Đây là nền tảng quan trọng để phục vụ công tác quản lý, giám sát và vận hành tuyến cao tốc theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Đến cuối tháng 5-2026, khối lượng lắp đặt thiết bị giám sát trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đã đạt khoảng 95%.