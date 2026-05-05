Quảng Trị chỉ đạo xử lý vụ xã này ‘cầu cứu’ xã kia vì mỏ đá làm khổ người dân 05/05/2026 14:19

(PLO)-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm liên quan đến mỏ đá nổ mìn khiến bụi bay vào khu dân cư.

Ngày 5-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh sau khi ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ nội dung mỏ đá ở xã Tuyên Bình làm bụi bay, ảnh hưởng đến người dân xã Tuyên Phú.

Người dân bức xúc nên mang gạch, đá ra ngáng đường để hạn chế xe tải đi qua. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo đó, ông Hoàng Nam đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cán bộ xã ghi nhận việc đá sạt lở xuống bờ sông, gây ảnh hưởng đến dòng chảy.

Qua làm việc, đoàn kiểm tra xác định phản ánh về việc hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty CP Khoáng sản Minh Cầm và Công ty TNHH Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông là có cơ sở.

Từ đó, đề xuất hai công ty nêu trên tạm thời dừng nổ mìn để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh khắc phục lượng đất đá bồi lấp sông, khắc phục trạm bơm bị đá rơi làm hư hỏng trước 22-7-2026 như đã cam kết.

Đề nghị Sở Công thương kiểm tra, giám sát hai công ty trong việc sử dụng vật liệu nổ đúng quy định.

Một lượng lớn đá bị tràn xuống sông trong quá trình nổ mìn gây ảnh hưởng dòng chảy, hư hại tài sản.

Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh và Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển đá lưu thông trên các tuyến đường, đảm bảo không chở quá tải theo quy định.

Trước đó, PLO đã có bài phản ánh xã này ‘cầu cứu’ xã kia vì mỏ đá làm khổ người dân. Nội dung phản ánh tình trạng bụi đá từ mỏ đá Lèn Mã Thượng tại xã Tuyên Bình bay sang khu dân cư của xã Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị). Trước việc này lãnh đạo xã Tuyên Phú đã phải có văn bản đề nghị xã Tuyên Bình phối hợp xử lý.

Hình ảnh bụi bay do nổ mìn mà người dân phản ánh là có cơ sở. Ảnh: MT.

UBND xã Tuyên Phú xác định thời gian qua việc khai thác đá tại mỏ đá Lèn Mã Thượng thuộc địa bàn quản lý của UBND xã Tuyên Bình. Việc khai thác do Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Minh Cầm và Công ty TNHH XD Đại Phúc Sông Gianh thực hiện.

Quá trình hoạt động đã gây ảnh hưởng về khói bụi và tiếng ồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân xung quanh khu vực mỏ nói chung và người dân xã Tuyên Phú.