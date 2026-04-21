Xã này 'cầu cứu' xã kia vì mỏ đá làm khổ người dân 21/04/2026 14:07

(PLO)-Không chỉ bụi từ nổ mìn, hoạt động vận chuyển từ mỏ đá Lèn Mã Thượng còn khiến tuyến đường liên xã ra Quốc lộ 12A bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây nguy hiểm và bức xúc cho người dân.

Trước tình trạng bụi đá từ mỏ đá Lèn Mã Thượng tại xã Tuyên Bình bay sang khu dân cư của xã Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị), lãnh đạo xã Tuyên Phú đã phải có văn bản đề nghị xã Tuyên Bình phối hợp xử lý tình trạng này.

Bụi bay mù mịt từ việc khai thác đá ảnh hưởng đến khu dân cư. Ảnh: NDCC.

Bụi bay từ xã này qua xã khác

Ngày 21-4, trao đổi với Phóng viên Báo Pháp luật TP HCM, ông Hoàng Vĩnh Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết lãnh đạo UBND xã Tuyên Phú đã có văn bản đề nghị xã tăng cường công tác quản lý việc khai thác tại mỏ đá Lèn Mã Thượng vì bụi đá gây ô nhiễm môi trường sang xã bên cạnh.

Hai doanh nghiệp khai thác đá tại mỏ đá Lèn Mã Thượng thuộc địa bàn xã Tuyên Bình.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo đó, UBND xã Tuyên Phú xác định thời gian qua việc khai thác đá tại mỏ đá Lèn Mã Thượng thuộc địa bàn quản lý của UBND xã Tuyên Bình do Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Minh Cầm và Công ty TNHH XD Đại Phúc Sông Gianh thực hiện.

Quá trình hoạt động đã gây ảnh hưởng về khói bụi và tiếng ồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân xung quanh khu vực mỏ nói chung và người dân tại thôn Phúc Tùng, xã Tuyên Phú nói riêng.

Video người dân ghi lại cảnh bụi bay từ mỏ đá sang khu dân cư mỗi lần nổ mìn.

Hiện tại dư luận đang rất bức xúc, người dân tại thôn Phúc Tùng đã ghi lại các hình ảnh làm bằng chứng về ảnh hưởng của khói bụi do công tác nổ mìn và đăng lên các phương tiện truyền thông.

Để ổn định dư luận, đảm bảo quyền lợi và bảo vệ môi trường của người dân sống xung quanh khu vực mỏ, đảm bảo việc khai thác tài nguyên khoáng sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, UBND xã Tuyên Phú đề nghị UBND xã Tuyên Bình quan tâm phối hợp thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản tại mỏ đá Lèn Mã Thượng.

Người dân chèn đá vào mặt đường để hạn chế xe tải đi qua, gây bụi cho khu dân cư.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đồng thời, có kiến nghị đề xuất các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra công tác sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản; thanh tra công tác thực hiện việc bảo vệ môi trường theo các cam kết bảo vệ môi trường của hai đơn vị khai thác khoáng sản nói trên.

Ông Hoàng Vĩnh Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình cũng cho biết, trước yêu cầu trên xã Tuyên Bình sẽ mời hai đơn vị khai thác khoáng sản này lên để làm việc về các nội dung này.

Ông Lợi cũng xác nhận tình trạng bụi bay từ các mỏ đá và quá trình vận chuyển đá trên địa bàn xã là có. Các đơn vị khai thác cũng có thuê người dọn đá rơi vãi hai bên đường vận chuyển cũng như tưới nước mặt đường nhằm giảm bụi.

“Việc kiểm soát vật liệu nổ để khai thác đá thuộc thẩm quyền của cấp sở nên chúng tôi sẽ đề nghị các sở liên quan phối hợp, kiểm tra thực tế”, ông Lợi nói.

Bụi trắng xoá cả làng

Bức xúc trước tình trạng bụi bay mù mịt từ mỏ đá sang khu dân cư, bà Đoàn Thị Thanh Bình (45 tuổi, thôn Phúc Tùng, xã Tuyên Phú) cho biết vì khu vực mỏ đá Lèn Mã Thượng nằm sát khu dân cư nên mỗi khi nổ mìn khai thác đá thì bụi bay sang ảnh hưởng đến người dân và hoa màu.

Người dân hứng bụi khi di chuyển trên đường liên xã nối ra Quốc lộ 12A. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Tuy là khác xã nhưng khoảng cách thì gần lắm, qua con sông nhỏ thôi. Mỗi lần nổ mìn là bụi bay trắng xoá cả làng. Dân bọn tôi chịu không nỗi”, chị Bình phản ánh.

Một người dân có nhà trên mặt đường liên xã, nối từ mỏ đá ra Quốc lộ 12A (xã Tuyên Bình) cũng phản ánh, tình trạng xe tải nối đuôi nhau chở đá ra quốc lộ bị rơi vãi, quá tải trọng, gây nguy hiểm cho người dân đã diễn ra từ lâu.

Xe tải chất đầy đá, cao hơn nhiều so với thành thùng để vận chuyển. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Người dân rất bức xúc mà không biết phải làm sao nên đưa gạch, đá ra chèn hai bên đường buộc xe tải phải đi chậm, tránh rơi vãi đất đá gây ô nhiễm.

Ghi nhận tại tuyến đường liên xã Tuyên Bình nối ra Quốc lộ 12A, nhiều xe tải vận chuyển đá từ mỏ đá Lèn Mã Thượng ra quốc lộ có tình trạng rơi vãi vật liệu. Mỗi lần xe di chuyển kéo theo bụi bay vào nhà dân, phủ trắng cây cối hai bên đường.

Vì đường nhỏ, nên mỗi khi gặp xe ngược chiều, xe tải phải dừng lại tìm khoảng đất trống để hai xe tránh nhau.

Hai doanh nghiệp khai thác đá tại mỏ đều cho rằng mình không liên quan đến video người dân phản ánh bụi bay từ việc nổ mìn gây ảnh hưởng khu dân cư. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trao đổi qua điện thoại, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH XD Đại Phúc Sông Gianh khẳng định thời gian qua doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định khai thác cũng như nổ mìn nên không có tình trạng như phản ánh.

“Không biết mỏ bên cạnh nổ mìn bay sang hộ dân ra sao chứ bên mình thì không có chuyện đó”, lãnh đạo Công ty TNHH XD Đại Phúc Sông Gianh nói.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Phong, đại diện Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Minh Cầm lại cho biết, thời gian gần đây không nổ mìn nên không biết video người dân ghi nhận, phản ánh là ngày nào, do đơn vị nào thực hiện.