Đám đông đứng nhìn 2 tài xế dừng xe hỗn chiến tại mỏ đá 12/01/2026 17:13

(PLO)- Công an đang vào cuộc xác minh hai tài xế dừng xe rồi lao vào nhau hỗn chiến tại một mỏ đá ở tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 12-1, Công an xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hai tài xế đánh nhau xảy ra tại một mỏ đá trên địa bàn thôn Dân Bình.

Cảnh hai tài xế hỗn chiến cắt từ clip.

Theo đó, trưa cùng ngày, tại mỏ đá thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, một số tài xế của hai nhà xe TT và TĐ (cùng ngụ khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM) đến lấy đá thì phát sinh mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, hai người đàn ông là tài xế của hai nhà xe đã lao vào ẩu đả, khiến một người bị chảy máu vùng mặt.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Một số người đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, dù có nhiều người đứng xung quanh nhưng ban đầu chưa ai can ngăn. Chỉ đến khi một phụ nữ lên tiếng nhắc nhở, những người có mặt mới vào can thiệp, chấm dứt vụ xô xát.

Hiện Công an xã Hàm Kiệm đang lấy lời khai của các bên liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.