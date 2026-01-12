Lâm Đồng 'chơi lớn': Bắn pháo hoa suốt 1 tháng tại Công viên Hoa và Ánh sáng 12/01/2026 14:57

(PLO)- Sở VHTT&DL đề xuất tỉnh thống nhất cho bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào cuối tuần từ 22-1 đến 22-2 tại Công viên Hoa và Ánh sáng Đà Lạt.

Ngày 12-1, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lâm Đồng, đã ký tờ trình gửi UBND tỉnh về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Công viên Hoa và Ánh sáng nghệ thuật Delight Park Đà Lạt.

Công viên Hoa & Ánh sáng Đà Lạt vào ban đêm.

Theo đó, từ ngày 19-12-2025 đến ngày 10-1-2026, Công ty TNHH Thùy Dương đã được UBND tỉnh thống nhất cho phép tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Công viên Hoa và Ánh sáng nghệ thuật Delight Park Đà Lạt (Công viên Đà Lạt) và đã hết thời hạn.

Đến nay Công ty TNHH Thùy Dương tiếp tục có công văn xin phép tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào các ngày cuối tuần tại Công viên Đà Lạt.

Sở VHTT&DL đề xuất UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Thùy Dương được tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp sau chương trình biểu diễn “Sử thi Âu Lạc” tại Công viên Đà Lạt, phường Lâm Viên. Cụ thể: 1 điểm bắn tại Công viên Đà Lạt (số 80 đường Hồ Xuân Hương, phường Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng). Thời gian thực hiện: Vào lúc 21 giờ 30 phút (thứ sáu, thứ bảy hàng tuần) từ ngày 22-1-2026 đến ngày 22-2-2026.

Công ty TNHH Thùy Dương được bắn pháo hoa nổ tầm thấp; thời lượng không quá 15 phút; số lượng: 10 giàn/ 1 ngày do Công ty TNHH Thùy Dương đảm bảo kinh phí thực hiện.