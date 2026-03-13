Phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu trước ngày bầu cử 13/03/2026 10:54

(PLO)- Các khu vực phòng bỏ phiếu, nơi tiếp đón cử tri, hành lang tại sáu khu vực bầu cử trên địa bàn xã Mường Lát (Thanh Hóa) được phun dung dịch khử khuẩn, bảo đảm an toàn cho cử tri.

Sáng 13-3, lãnh đạo UBND xã Mường Lát cho biết Trạm Y tế xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn tổ chức phun khử khuẩn tại các điểm bỏ phiếu thuộc sáu đơn vị bầu cử.

Theo lãnh đạo địa phương, việc này nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, phục vụ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Hình ảnh cán bộ y tế, biên phòng tiến hành phun khử khuẩn tại các khu vực bầu cử. Ảnh: ĐT

Cụ thể, cán bộ y tế cùng chiến sĩ biên phòng đã phun khử khuẩn tại các nhà văn hóa thôn – nơi được lựa chọn làm điểm bỏ phiếu.

Các khu vực phòng bỏ phiếu, nơi tiếp đón cử tri, hành lang và những vị trí đông người qua lại đều được phun dung dịch khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm môi trường thông thoáng.

Lực lượng y tế phối hợp với các tổ bầu cử kiểm tra điều kiện vệ sinh, kịp thời hướng dẫn biện pháp phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Trạm Y tế xã sử dụng các loại dung dịch khử khuẩn theo quy định của ngành y tế. Ảnh: ĐT

Theo lãnh đạo xã Mường Lát, việc phun khử khuẩn là nội dung quan trọng, góp phần bảo đảm môi trường an toàn cho cử tri và các lực lượng làm nhiệm vụ.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp, xã Mường Lát đang tích cực chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra an toàn, đúng quy định.

“Đến sáng 13-3, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã cơ bản hoàn tất”, lãnh đạo địa phương thông tin.

Tại 6 khu vực bầu cử trên địa bàn xã Mường Lát (Thanh Hóa) đều được phun dung dịch khử khuẩn. Ảnh: ĐT

Mường Lát là xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa, có diện tích tự nhiên gần 130 km2 với hơn 7.000 người sinh sống. Phía tây xã có Cửa khẩu Tén Tằn thông thương với Lào.