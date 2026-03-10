Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thanh Hóa 10/03/2026 18:42

(PLO)- Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử phải được thực hiện kỹ lưỡng, đúng quy trình, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.

Chiều 10-3, đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Pù Luông (Thanh Hóa) về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Tại địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc bố trí cơ sở vật chất, khu vực niêm yết thông tin, thùng phiếu và các điều kiện phục vụ cử tri tại Điểm bỏ phiếu số 10, thôn Tân Thành, xã Pù Luông.

Đoàn cũng theo dõi việc vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu, đồng thời kiểm tra cách xử lý một số tình huống giả định có thể phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu bầu cử tại Pù Luông. Ảnh: ĐT

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Pù Luông Trần Duy Tiến cho biết công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, xã đã hoàn thành việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử được phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 làm việc với xã Pù Luông. Ảnh: ĐT

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Thanh Hóa cũng như xã Pù Luông trong công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử.

Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vì vậy địa phương không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào, mọi công việc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đúng tiến độ để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xã Pù Luông tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; đồng thời chủ động xây dựng các phương án dự phòng cho những tình huống có thể xảy ra.

Cùng với đó, cần bố trí nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử ở vị trí thuận lợi để cử tri dễ dàng theo dõi; nhận biết rõ thùng phiếu bầu đại biểu Quốc hội và thùng phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp để tránh nhầm lẫn khi thực hiện quyền bầu cử.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐT

Lực lượng phục vụ cần chủ động hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định, đồng thời có phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu thuận tiện. Việc tổ chức thùng phiếu lưu động phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin kịp thời, tránh sai sót; mọi khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử cần được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Các lực lượng phải nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ và tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác tại xã Pù Luông. Ảnh: ĐT

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cho biết những định hướng và gợi mở của đoàn công tác có ý nghĩa quan trọng, giúp tỉnh rà soát, chuẩn bị chu đáo hơn cho các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo ông Phong, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương nhằm bảo đảm các khâu chuẩn bị được thực hiện đúng quy định, đúng tiến độ; phấn đấu tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công tốt đẹp.